Cuando recorro los pasillos de las tiendas de productos de belleza y cuidado de la piel — como lo he hecho últimamente buscando ofertas del "Black Friday" (Viernes Negro o El Buen Fin) — no siento que estoy buscando cosméticos, sino más bien consultando un catálogo de productos químicos. Estoy hablando de cremas, mascarillas, sueros, geles, tónicos y diversas formulaciones, todos repletos de ingredientes como retinoles, péptidos, ceramidas y ácido hialurónico.

Pero, más allá de los productos estrictamente regulados que se venden en las tiendas minoristas, la variedad disponible en línea — que incluye productos y tratamientos de belleza — me recuerda en cierto modo a la serie de televisión Breaking Bad, sobre un profesor de química que comienza a vender narcóticos. Existen anuncios de cremas para aclarar la piel, bronceadores de administración nasal, exfoliaciones químicas profundas e infusiones intravenosas de glutatión. Además, personas con credenciales sospechosas ofrecen inyecciones de bótox; sustancias para disolver grasa; y rellenos inyectables para el contorno facial, el levantamiento de glúteos o el agrandamiento del pene. Éstos son procedimientos que, en ocasiones, se pueden llevar a cabo en habitaciones de hotel.

Esto plantea un problema grave para los consumidores, a quienes les resulta difícil distinguir lo bueno de lo malo y lo inútil de lo francamente peligroso. Así lo señala un valioso informe reciente sobre la regulación de los cosméticos, publicado este mes por el Comité de Ciencia y Tecnología de la Cámara de los Comunes del Reino Unido. El informe afirma, acertadamente, que la normativa actual es "caótica", ya que muchos de los productos y procedimientos más recientes quedan no sólo fuera de las regulaciones cosméticas, sino también de las normas de seguridad que rigen los sectores de la medicina y cirugía y de productos generales.

El documento insta al gobierno a actualizar la normativa y a establecer un marco más restrictivo para los procedimientos estéticos, incluyendo sanciones por incumplimiento. "La industria cosmética es una industria científica, y la ciencia debe ser el eje de su regulación", afirmó Chi Onwurah, presidenta del comité, añadiendo que las definiciones de lo que se considera "cosmético" han quedado obsoletas. Dado que algunos procedimientos mal ejecutados han dejado a hombres y mujeres con cicatrices o han requerido su hospitalización, este informe resulta una lectura esencial para quienes siguen consejos de belleza en redes sociales — como TikTok o Instagram — sin ser conscientes de la ausencia de controles de seguridad y cumplimiento normativo.

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Si bien las cremas y el maquillaje que se adquieren en tiendas están sujetos a la normativa sobre cosméticos, aquellos que se importan para uso personal — incluyendo los comprados directamente a proveedores en el extranjero — no lo están. Los productos químicos fuertes para alisar el cabello — utilizados por algunas mujeres de raza negra — y las cremas para aclarar la piel suelen comprarse a través del Internet.

Además, las normativas sobre seguridad y etiquetado adecuado sólo se aplican a las sustancias de uso tópico. Los productos inyectables — como los quemadores de grasa, los aclaradores de piel, el bótox y los rellenos dérmicos (utilizados para dar volumen al rostro, o en mayores cantidades para aumentar el tamaño de los senos o el pene) — quedan fuera de este marco. El informe recomienda actualizar la definición de "cosmético" para incluir también aquellos productos que se inyectan o inhalan.

Los inyectables también eluden las regulaciones médicas y quirúrgicas, ya que no requieren incisiones en la piel ni se realizan por motivos médicos. Cualquier persona puede llevar a cabo legalmente un procedimiento estético no quirúrgico, incluso aquellos clasificados como de alto riesgo, como los "levantamientos de glúteos brasileños" o "aumentos de senos" mediante inyecciones de relleno. Tales operaciones requieren la aplicación de grandes cantidades de los rellenos.

Según el informe, este "vacío normativo" resulta en una falta de rendición de cuentas dentro de la industria de la belleza en el Reino Unido, un sector valorado en US$37 mil millones. Save Face, un registro acreditado de profesionales de la estética, ha documentado un número creciente de pacientes hospitalizados tras someterse a levantamientos de glúteos, presentando complicaciones potencialmente mortales, como la sepsis. En septiembre de 2024, una mujer de 33 años falleció después de un procedimiento fallido de levantamiento de glúteos. A las autoridades reguladoras también les preocupa que los rellenos utilizados en los aumentos de senos puedan retrasar el diagnóstico de cáncer.

Las recomendaciones del comité se hacen eco del informe Keogh de 2013, que ya advertía que "los rellenos son una crisis a punto de estallar". Aquel informe fue seguido por promesas — que nunca se cumplieron — de establecer una regulación más estricta. ¿Por qué persisten estos daños que podrían evitarse? Quizás se debe a que la búsqueda de la "mejor versión de uno mismo" se considera un asunto privado, donde el resultado visible importa más que el proceso que permanece en gran medida oculto. Como señala Onwurah, las personas afectadas son, de manera desproporcionada, mujeres, y muchas de ellas, mujeres de color.

En un mundo que premia constantemente la belleza, las personas desean lucir lo mejor posible, recurriendo a cualquier avance científico a su alcance. Sin embargo, la búsqueda de la belleza nunca debería ser peligrosa.

Anjana Ahuja. Copyright The Financial Times Limited 2026. © 2026 The Financial Times Ltd. All rights reserved. Please do not copy and paste FT articles and redistribute by email or post to the web.

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