El Banco Popular Dominicano fue reconocido por la revista financiera internacional Global Finance como el Mejor Banco para Pequeñas y Medianas Empresas (pymes) del Caribe, una distinción que destaca su desempeño en financiamiento, servicios e innovación dirigidos a este sector empresarial.

El reconocimiento forma parte de una evaluación internacional que incluyó instituciones financieras de más de 80 países y nueve regiones del mundo, tomando en cuenta sus capacidades en financiamiento, pagos, comercio exterior, transformación digital y servicios de asesoría.

De acuerdo con datos de la Superintendencia de Bancos, el Popular mantiene una cartera de financiamiento a pequeñas y medianas empresas superior a RD$182,984 millones, equivalente al 38 % de su cartera comercial total, lo que lo posiciona como uno de los principales aliados financieros de este segmento productivo.

Los recursos han respaldado actividades económicas como comercio, servicios, construcción, manufactura, transporte y almacenamiento, contribuyendo al crecimiento de empresas de distintos sectores.

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Las pymes representan el 32 % del producto interno bruto (PIB) dominicano y generan el 61.6 % del empleo total del país, según la Encuesta Nacional de las Mipymes, elaborada por el Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.

Popular destaca compromiso con el sector empresarial

El presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, consideró que el reconocimiento confirma el compromiso de la entidad con el desarrollo empresarial y el fortalecimiento de la capacidad productiva nacional.

El ejecutivo señaló que el respaldo a las pymes no se limita al financiamiento, sino que también incluye soluciones, herramientas tecnológicas, capacitación y acompañamiento para mejorar su competitividad.

Asimismo, indicó que la institución continuará ampliando su propuesta de valor para este segmento, al que considera uno de los principales motores de la generación de empleos, la inversión y la actividad económica.

Entre las iniciativas destacadas por Global Finance figura Impulsa Popular, una plataforma que integra servicios financieros, capacitación, asesorías especializadas y herramientas tecnológicas para fortalecer la sostenibilidad de los negocios.

Actualmente, más de 78,000 clientes pymes forman parte de este programa, que incluye diplomados, cursos y talleres desarrollados junto a instituciones como Barna, Microsoft y Coursera.

En 2026, la entidad amplió esta propuesta con el lanzamiento de la Academia Impulsa Popular, iniciativa que ha impactado a más de 600 pequeñas y medianas empresas.

El banco también desarrolla Emprende Mujer, una plataforma orientada a respaldar negocios liderados por mujeres mediante herramientas de desarrollo empresarial, acompañamiento psicológico y soluciones de financiamiento.

Apuesta por la transformación digital

Como parte de su estrategia de innovación, el Popular dispone de herramientas como IB Empresarial, App BIZ y soluciones de pagos y recaudos, que permiten a las pymes gestionar sus operaciones de manera más eficiente.

A estas iniciativas se suma la Red Impulsa Popular, una plataforma que conecta a clientes empresariales para promover oportunidades comerciales, compras locales y encadenamientos productivos.

La evaluación de Global Finance tomó en consideración el desempeño de las entidades participantes entre el 1 de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2026, mediante una investigación independiente y el análisis de información suministrada por los bancos.

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