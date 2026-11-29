El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) dispuso la suspensión preventiva de Marcos Samuel Ramírez Cabral, empleado que se desempeña como chofer en el Departamento de Transportación, asignado a la Dirección de Aguas Potables, luego de que circulara en redes sociales una denuncia sobre el supuesto uso irregular de un vehículo institucional.

La medida fue comunicada por la entidad a través de una publicación en su cuenta oficial de X, en la que explicó que la decisión se adoptó conforme a las disposiciones de la Ley 41-08 de Función Pública.

La denuncia, difundida en redes sociales y acompañada de un video, señalaba que el vehículo oficial habría sido utilizado fuera del horario laboral durante una actividad descrita como un rally relacionado con consumo de alcohol. También se mencionó un supuesto incidente de tránsito en el que habría estado involucrado el automóvil.

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INAPA informó que designó a su oficial de Cumplimiento para elaborar un informe con las recomendaciones correspondientes, como parte del proceso de evaluación del caso.

La institución sostuvo que los vehículos y demás bienes estatales deben utilizarse exclusivamente para las funciones para las que fueron asignados.

"Insistimos en que los activos y automóviles del Estado dominicano son patrimonio de todos los ciudadanos y están destinados exclusivamente al cumplimiento de las funciones institucionales, en beneficio de la población, bajo estrictas pautas de ética, transparencia y moderación", expresó la entidad.

¿Qué establece la Ley 41-08?

El artículo 83, numeral 8, de la Ley 41-08 de Función Pública contempla como falta de segundo grado utilizar vehículos, equipos o bienes propiedad del Estado sin autorización del funcionario competente.

El artículo 81 de esa legislación establece que las faltas de segundo grado pueden ser sancionadas con suspensión de funciones de hasta 90 días sin disfrute de sueldo.

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