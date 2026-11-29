Al ritmo del merengue típico y con la participación del reconocido acordeonista El Prodigio, el Centro Cultural Banreservas Zona Norte celebró su primer aniversario, en una actividad que reunió a artistas, gestores culturales, periodistas, autoridades y representantes de la entidad financiera.

Durante el acto, el presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, destacó la importancia de invertir en la cultura como parte fundamental del desarrollo nacional y de la preservación de la identidad dominicana.

Aguilera sostuvo que el progreso de una nación no debe medirse exclusivamente por sus indicadores económicos, sino también por su capacidad para preservar su historia, promover el conocimiento y estimular la creatividad.

Asimismo, reafirmó que Banreservas continuará fortaleciendo la programación artística y educativa del centro, con el propósito de ampliar el acceso de niños, jóvenes y familias de Santiago y de toda la región del Cibao a las distintas manifestaciones culturales.

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El ejecutivo también reconoció el trabajo del equipo del centro, encabezado por Gladialisa Pereyra, así como el respaldo de los artistas, gestores culturales y de la población santiaguera durante este primer año de funcionamiento.

La jornada tuvo como atractivo principal un concierto de merengue típico protagonizado por El Prodigio, quien puso de manifiesto las raíces musicales del Cibao con un repertorio que incluyó temas como Arroyito cristalino, Lo tuyo e’ mío, Raquel, Los algodones y Ven, entre otras interpretaciones.

El Centro Cultural Banreservas Zona Norte fue inaugurado el 29 de noviembre de 2025, con la presencia del presidente Luis Abinader, luego de la restauración del emblemático Hotel Mercedes, inmueble histórico de Santiago cuya recuperación fue dispuesta por el mandatario y ejecutada por el Banco de Reservas.

Desde su apertura, el espacio ha desarrollado una agenda de actividades orientadas a respaldar el talento nacional, preservar el patrimonio histórico y acercar las expresiones artísticas y educativas a la ciudadanía.

Entre sus principales iniciativas figuran exposiciones dedicadas a Domingo Batista, Minerva Mirabal, Persio Checo y Danilo de los Santos; la celebración de los 30 años del Grupo Fotográfico de Santiago; la Temporada de Teatro Banreservas y la Feria Popular de las Artes.

También ha acogido conciertos de jazz y música típica, talleres infantiles y artesanales, conversatorios y encuentros culturales, consolidándose como una plataforma para artistas y gestores culturales de Santiago y otras provincias del Cibao.

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