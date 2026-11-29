La PolicíaNacional mantiene una búsqueda activa del capitán de la Armada de República Dominicana, John Eric Castillo Albuquerque, investigado por su presunta vinculación con la muerte de Ovanny Michel Quezada y su hijo de dos años, cuyos cuerpos fueron encontrados tras un incendio ocurrido la noche del martes 24 de noviembre en el sector Los Ríos, del Distrito Nacional.

La institución informó que ha desplegado operativos de búsqueda y rastreo por aire, mar y tierra para dar con el paradero del oficial y avanzar en el esclarecimiento de este caso.

Las labores se concentran principalmente en la zona costera de Juan Dolio, provincia San Pedro de Macorís, donde fue localizado un vehículo presuntamente vinculado al investigado.

Durante la inspección del automóvil, un BAIC EC180, blanco, placa A908789, técnicos de la Policía Científica recolectaron varias evidencias que forman parte del proceso investigativo.

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Entre los objetos ocupados figuran una fotografía de un bebé, 11 cápsulas para pistola calibre 9 milímetros, una botella de alcohol, otra con amoníaco, siete colillas de cigarrillos, una chaqueta, un teléfono celular, RD$1,900 en efectivo y las llaves del vehículo.

Vehículo coincide con el observado en la escena

De acuerdo con las autoridades, el automóvil localizado en Juan Dolio coincide con las características del vehículo observado en las inmediaciones del lugar donde se produjo el incendio y posteriormente fueron encontrados los cuerpos de la mujer y su hijo, identificado por sus iniciales EMQ.

Como parte de las investigaciones, también se estableció que el capitán habría realizado varias transferencias bancarias a familiares. Los montos de estas operaciones están pendientes de verificación por parte de las entidades financieras correspondientes.

La Policía Nacionalaseguró que continuará desarrollando las diligencias necesarias para localizar al oficial y determinar las circunstancias en que ocurrieron las muertes.

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