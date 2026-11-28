La Policía Nacional profundiza las investigaciones sobre la muerte de una mujer y su hijo, de aproximadamente dos años, encontrados en su residencia en el sector Los Ríos, del Distrito Nacional. Mientras tanto, mantiene la búsqueda de un hombre, miembro de la Armada de República Dominicana, reportado como desaparecido desde el pasado 26 de noviembre.

La mujer, identificada como Ovanny Quezada, de aproximadamente 29 años, fue encontrada en su vivienda con rastros de sangre en distintas partes de su cuerpo, mientras que el niño presentaba quemaduras en diferentes partes de su anatomía.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó que los investigadores realizan los levantamientos correspondientes y esperan los resultados del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para establecer las causas de las muertes y determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

El oficial explicó que también se están ampliando las entrevistas y otras diligencias investigativas para esclarecer lo sucedido.

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En cuanto al miembro de la Armada reportado como desaparecido, Pesqueira indicó que los agentes mantienen las labores de localización y han realizado múltiples acciones para dar con su paradero.

El vocero llamó a no establecer vínculos entre ambos casos, al señalar que se trata de procesos investigativos en curso y que las autoridades no pueden adelantar conclusiones hasta contar con los resultados de las pesquisas.

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