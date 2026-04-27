El Consejo Nacional de la Empresa Privada expresó su respaldo a la posición asumida por el presidente Luis Abinader frente a la coyuntura económica global, marcada por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El gremio empresarial reiteró su disposición de trabajar de manera coordinada con el Gobierno, destacando que el llamado a la unidad nacional resulta oportuno ante un entorno internacional cada vez más incierto.

Asimismo, afirmó que el país cuenta con fundamentos macroeconómicos sólidos y que la colaboración público-privada es clave para enfrentar la crisis.

Estrategia del Gobierno ante la crisis

El Gobierno dominicano ha desplegado una serie de acciones para mitigar los efectos económicos.

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El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, informó que se han destinado cerca de RD$10,000 millones en subsidios a los combustibles, con el objetivo de contener el alza de precios y proteger a los sectores más vulnerables.

En paralelo, la administración ha impulsado una ronda de diálogo con actores políticos. El 15 de abril, en la Fundación Global Democracia y Desarrollo, se realizó un encuentro entre el expresidente Leonel Fernández y una comisión oficial encabezada por José Ignacio Paliza.

El plan presentado contempla tres ejes: protección social, estabilidad del costo de vida y estímulo económico.

Asimismo, el 10 de abril el Gobierno sostuvo un acercamiento con el expresidente Danilo Medina y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, en un hecho poco común en la política reciente.

Contexto internacional de la crisis

El escenario global tiene como telón de fondo el conflicto iniciado el 28 de febrero de 2026 entre Estados Unidos, Israel e Irán, tras una escalada de ataques aéreos en medio de tensiones diplomáticas.

Más allá del ámbito militar, la crisis ha comenzado a generar efectos económicos de gran alcance, presionando los mercados energéticos y afectando la seguridad alimentaria mundial, debido a alteraciones en las cadenas de suministro y el aumento de costos en diversos países.

En este contexto, República Dominicana apuesta por medidas preventivas y consensos internos para amortiguar el impacto de un panorama internacional volátil.

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Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más