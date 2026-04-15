El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón, y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, junto a los viceministros Alexis Cruz, de Hacienda y Economía, y Luis Madera, de la Presidencia, llegaron esta tarde a la sede de Funglode enviados directamente por el presidente Luis Abinader para reunirse con el expresidente Leonel Fernández.

La comisión fue recibida en el lobby por Haivanjoe Ng Cortiñas, Manolo Pichardo, Rafael Camilo y Daniel Toribio, entre otros miembros del equipo económico de la Fuerza del Pueblo.

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El encuentro se produce en el marco del diálogo nacional convocado por el Ejecutivo para enfrentar la crisis económica global derivada del conflicto en Medio Oriente. La reunión, cargada de expectativa política, busca sumar a la Fuerza del Pueblo al consenso nacional que impulsa el gobierno de Abinader.

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Cabe destacar que el propio expresidente Fernández había señalado públicamente que su partido carecía de invitación formal para participar en dicho diálogo, lo que convierte este encuentro en un paso significativo en la construcción del acuerdo político que busca el Ejecutivo.

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Esta nota está en desarrollo. Acento.com.do seguirá actualizando con los resultados de la reunión.

Ronny Francisco Cruz Fotoperiodista Fotógrafo profesional y fotoperiodista especializado en fotografía documental y narrativa visual. Actor y maestro de teatro. Interesado en contar historias humanas a través de la imagen. Ver más