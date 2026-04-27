La audiencia de solicitud de medida de coerción contra Ángel Luis Guzmán Vásquez, uno de los imputados en la Operación Cobra, fue aplazada este lunes para el viernes 1 de mayo a las 9:00 de la mañana.

Así lo informó la fiscal Mirna Ortiz, quien explicó que el aplazamiento fue solicitado por la defensa del imputado tras serle notificada la solicitud de medida de coerción en la mañana de este lunes.

"El imputado y sus abogados han pedido un aplazamiento debido a que la solicitud le fue notificada hoy. Es un derecho que le asiste para preparar su defensa y presentar sus presupuestos", señaló Ortiz.

Arrestado cuando intentaba salir del país

El caso tomó velocidad luego de que Guzmán Vásquez intentara abandonar República Dominicana el pasado viernes a través del Aeropuerto Internacional de Las Américas con destino a Boston. El intento de fuga motivó su arresto inmediato y su posterior presentación ante las autoridades.

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Según la fiscal Ortiz, el imputado forma parte de una de las líneas de investigación que se desarrollan dentro del proceso, cuyo avance se aceleró precisamente a raíz de ese episodio.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más