En Mirada Femenina se abordarán dos temas que concentran hoy la atención pública y generan creciente preocupación en la ciudadanía: el avance del caso Senasa y las fallas estructurales detectadas en hospitales públicos recientemente inaugurados o reestructurados.

Las periodistas Elvira Lora, Esmerarda Montero e Indhira Suero analizarán el anuncio del director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, quien adelantó que en el menor tiempo posible se presentará una versión 2.0 del expediente por presunta corrupción en el Seguro Nacional de Salud. El programa pondrá el foco en las implicaciones judiciales y en las expectativas de la ciudadanía frente al uso de los recursos públicos destinados a la salud.

De manera paralela, el espacio examinará los incidentes ocurridos en centros de salud de San Francisco de Macorís, San Cristóbal y Azua, donde se han desprendido plafones en áreas de alto tránsito, incluso en hospitales de reciente entrega. A partir de estos hechos, se analizará la respuesta del Servicio Nacional de Salud y se reabrirá el debate sobre supervisión, calidad de las infraestructuras y responsabilidad institucional.

Con su enfoque crítico y de análisis, Mirada Femenina buscará conectar ambos temas para plantear las preguntas clave: qué está fallando, cómo responderá el Estado y qué esperan los ciudadanos en términos de transparencia, justicia y seguridad en los servicios públicos.

