Ante las denuncias de robo de retrovisores de vehículos y la falta de respuesta de las autoridades ante estos hechos, Acento preguntó a sus lectores si cree que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) puede detener esta práctica delictiva.

Ante la pregunta ¿Crees que Intrant puede detener el robo de retrovisores en la zona urbana? El 69.77 % de los lectores a través del portal Acento consideró que no, mientras que el 30.23 % dijo que sí lo cree.

En la red social X, los que consideran que los robos de retrovisores no será detenido por el Intrant es mayor, con un 74.2 % de los votos, mientras que un 25.8% dijo que sí lo ve posible.

Los comentarios en Facebook e Instagram siguen la misma línea de los votos. Los lectores consideran que esa práctica nunca será detenida por el Instituto.

“Nunca”, “Oye ahora esa… nunca ha hecho nada”, “Eso tiene que hacerlo robos y crímenes de la policía”, afirman algunos de los lectores.

La periodista Esmerarda Montero denunció en el programa Mirada Femenina de Acento TV, el robo de retrovisores en distintos puntos del país.

Montero relató un caso ocurrido durante el pasado fin de semana, donde un amigo cercano fue víctima de un robo tras estacionar su vehículo en una zona de diversión. Según explicó, el parqueador del lugar reaccionó de forma hostil al advertirle que no debía parquearse allí y, de manera inquietante, le dijo que “ojalá le robaran”. Al regresar, el propietario encontró su vehículo con ambos retrovisores arrancados violentamente.

