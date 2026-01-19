La periodista Esmerarda Montero denunció en el programa Mirada Femenina una preocupante realidad que afecta a ciudadanos y ciudadanas en distintos puntos del país: el robo sistemático de retrovisores de vehículos y la absoluta falta de respuesta de las autoridades ante estos hechos.

Montero relató un caso ocurrido durante el pasado fin de semana, donde un amigo cercano fue víctima de un robo tras estacionar su vehículo en una zona de diversión. Según explicó, el parqueador del lugar reaccionó de forma hostil al advertirle que no debía parquearse allí y, de manera inquietante, le dijo que “ojalá le robaran”. Al regresar, el propietario encontró su vehículo con ambos retrovisores arrancados violentamente.

La periodista explicó que, pese a llamar al 911, la intervención policial no produjo ningún resultado, una situación que calificó como recurrente. Al día siguiente, acompañó personalmente a la víctima a comprar los retrovisores nuevos en un concesionario autorizado, señalando que adquirir piezas robadas en el mercado informal solo alimenta el ciclo delictivo.

La denuncia fue respaldada por las periodistas Elvira Lora e Indhira Suero, quienes coincidieron en que la impunidad, la falta de control y la ausencia de consecuencias fomentan este tipo de delitos cotidianos.

Lora precisó que “las calles se han convertido en negocios particulares, y se cobra entre 100 y 500 pesos por parqueo, especialmente cuando hay eventos políticos o artísticos. Antes habían zonas específicas, pero ahora, en toda calle suceden estas situaciones, que son en verdad preocupantes”.

