Las recientes denuncias vinculadas al Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) y al Seguro Nacional de Salud (SENASA) han vuelto a colocar en el centro del debate nacional la relación entre fondos públicos, ética institucional y financiamiento político, un tema que genera creciente desconfianza ciudadana.

Durante el programa Mirada Femenina, las periodistas Esmerarda Montero, Indhira Suero y Elvira Lora analizaron las implicaciones políticas e institucionales de estos casos, a partir de las declaraciones de Milagros Ortiz Bosch y de las investigaciones periodísticas que han sacado a la luz presuntos esquemas irregulares.

Indhira Suero señaló que el escenario actual refleja un giro en la narrativa tradicional de los grandes casos de corrupción. A su juicio, situaciones como las reveladas en SENASA —y ahora la denuncia en el ITLA— colocan al Partido Revolucionario Moderno (PRM) bajo un nivel de escrutinio que antes recaía sobre otras gestiones. Aunque subrayó que el caso ITLA aún no ha sido probado, advirtió que resulta incómodo para los funcionarios y obliga a observar con atención qué decisiones tomará el presidente Luis Abinader y cómo actuará la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.

Esmerarda Montero puso el acento en la gravedad de que los recursos públicos terminen mezclándose con campañas políticas, ya sea de forma directa o mediante mecanismos de presión indirecta sobre los trabajadores. En su análisis precisó que este tipo de prácticas erosiona la confianza en las instituciones y refuerza la percepción de que la política termina siendo financiada varias veces por la misma ciudadanía.

En tanto, Elvira Lora destacó el componente social del debate. A partir de las reflexiones de Milagros Ortiz Bosch en su cuenta de X, subrayó cómo la ciudadanía está expresando su sentir, evidenciando una desconfianza creciente en los procesos institucionales, pero también reconociendo el valor del periodismo de investigación. En ese contexto, resaltó el trabajo de Nuria Piera, cuya investigación fue clave para destapar lo ocurrido en SENASA, y como vuelve hacer tardío los mecanismos gubernamentales como los Comités de Ética.

Las periodistas coincidieron en que estos casos no solo deben resolverse en el plano judicial o administrativo, sino que representan una prueba para la ética pública, la transparencia gubernamental y la credibilidad del sistema político dominicano. La forma en que las autoridades respondan marcará la percepción ciudadana sobre el compromiso real con la lucha contra la corrupción.

Mirada Femenina se transmite de lunes a viernes a las 7:00 de la mañana, por Acento TV, a través de los canales 38 de Claro TV, y 39 de Altice, así como en su canal de YouTube AcentoTV.

