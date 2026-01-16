El programa Mirada Femenina de Acento TV, conducido por Elvira Lora, Indhira Suero y Esmerarda Montero, dedicará su próxima emisión a analizar la reciente declaración de la líder opositora venezolana María Corina Machado tras reunirse con el presidente de Donald Trump.

Machado afirmó este jueves, luego de su encuentro en el Senado estadounidense con miembros del comité de Relaciones Exteriores, que Trump está “totalmente comprometido con la libertad de los presos políticos de Venezuela y de todos los venezolanos”, un mensaje pronunciado ante una multitud de seguidores en las afueras del Capitolio. Según la opositora, el mandatario estadounidense expresó su respaldo a la lucha por la libertad, la dignidad y la justicia en su país.

Durante la entrevista y las declaraciones públicas ofrecidas tras la reunión, Machado señaló que más del 90 % de los venezolanos desean vivir con libertad y justicia, lo que, en su opinión, se alinea con el compromiso manifestado por Trump. La líder también sostuvo conversaciones con senadores de alto perfil, como el republicano Rick Scott, conocido por su apoyo a la oposición venezolana, así como con el demócrata Dick Durbin, reflejando el interés bipartidista en el tema.

En Mirada Femenina, las periodistas abordarán no solo el significado político de este pronunciamiento en términos de relaciones internacionales, sino también su impacto en el escenario venezolano y regional, así como las repercusiones que podría tener en las políticas migratorias, humanitarias y de presión diplomática.

El análisis también evaluará las perspectivas que abre este compromiso declarado por Trump, contrastándolo con otros actores políticos relevantes y las expectativas dentro de la sociedad venezolana y sus diásporas.

El programa se transmite de lunes a viernes a las 7:00 a. m. por Acento TV (canales 38 de Claro TV y 39 de Altice) y también está disponible en el canal de YouTube AcentoTV para quienes deseen profundizar en este y otros temas de actualidad internacional.

