El programa Mirada Femenina, conducido por las periodistas Elvira Lora, Indhira Suero y Esmerarda Montero, dedica el espacio de este 2o de enero a dos temas que vuelven a colocar bajo la lupa la ética pública y el uso de los recursos del Estado en la República Dominicana: la denuncia vinculada al Instituto Tecnológico de las Américas y las revelaciones sobre un presunto esquema de sobornos en el Seguro Nacional de Salud con fines electorales.

ITLA: reacción oficial y responsabilidades

En el primer bloque, Mirada Femenina analizará la publicación de Milagros Ortiz Bosch, quien informó que una comunicación remitida por el rector del ITLA, Rafael Félix, fue enviada de manera inmediata a la Dirección de Denuncias e Investigación para su evaluación, conforme a los procedimientos establecidos; así como la publicación del ex ministro de la Juventud.

Las panelistas debatirán si la rapidez en la remisión de la denuncia es suficiente para garantizar una investigación profunda y transparente, así como el impacto que estos casos tienen en la credibilidad de las instituciones educativas públicas.

En ese mismo contexto, el programa retomará el reportaje de Nuria Piera, en el que se reconoce al Gobierno dominicano por acciones orientadas a prevenir, corregir y sancionar presuntos descuentos o presiones indebidas contra servidores públicos, abriendo el debate sobre la efectividad real de estas medidas.

Senasa y política: el dinero de las campañas

En un segundo eje temático, Mirada Femenina abordará las declaraciones que apuntan a que un esquema de pago de sobornos en Senasa habría sido utilizado entre 2022 y principios de 2023 para financiar la campaña del gobernante Partido Revolucionario Moderno.

Según los interrogatorios a tres de los implicados, los sobornos se realizaron primero mediante transacciones bancarias desde finales de 2020 y luego, en una fase posterior, con pagos en efectivo. De acuerdo con el testimonio de José Pablo Ortiz Giráldez, amigo de más de 30 años de Santiago Hazim, el entonces director de Senasa le habría instruido “reactivar” la entrega de sobornos —atribuidos únicamente a Eduardo Read Estrella— para fines de la campaña del PRM.

La periodista Indhira Suero pondrá especial énfasis en la afirmación de que “todo el dinero en efectivo iba para la campaña”, una revelación que plantea serios cuestionamientos sobre el uso de fondos públicos, la fiscalización electoral y las consecuencias legales y políticas de confirmarse estos hechos.

Un debate con mirada crítica

Con su enfoque analítico, Mirada Femenina conectará ambos casos bajo una misma pregunta: ¿qué tan sólidas son las barreras institucionales frente a la corrupción y el financiamiento irregular de la política? El espacio buscará ofrecer contexto, contraste de opiniones y reflexión ciudadana.

Mirada Femenina se transmite de lunes a viernes a las 7:00 a. m. por Acento TV, canal 38 de Claro y 39 de Altice.

