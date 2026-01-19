Denuncia de descuentos salariales indebidos en el ITLA activa alarmas de la DIGEIG

La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) acogió de inmediato la petición hecha este mismo lunes por el rector del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), Rafael Féliz García, de una revisión de los procesos internos de su entidad ante denuncias de cobros indebidos a los trabajadores.

Féliz García actuó ante la DIGEIG tras el señalamiento de la periodista Nuria Piera sobre presuntos descuentos a empleados del ITLA para ayudar a financiar un movimiento político.

"No existe ni ha existido disposición institucional, instrucción administrativa ni procedimiento de nómina que autorice descuentos, retenciones o deducciones con fines ajenos a la institución", aseguró el titular del ITLA.

El caso fue referido de inmediato a la Dirección de Denuncias e Investigación de la la DIGEIG, "activando los mecanismos institucionales correspondientes, conforme a la ley y los procedimientos establecidos", dijo Milagros Ortiz Bosch.

Asimismo, añadió, "valoramos el reconocimiento de la comunicadora a las acciones del Gobierno dominicano para prevenir, corregir y sancionar cualquier forma de presión indebida que atente contra una gestión pública integra".

La periodista Nueria Piera denunció cobros indebidos equivalentes al 5% del salario mensual de más de 40 empleados del ITLA, dirigidos a sustentar el movimiento político «Jovénes Unidos por el Cambio».

El ITLA dijo que su solicitud a la DIGEIG es para "una revisión de los procesos internos vinculados a gestión de personal, nómina y controles administrativos, con el propósito de asegurar su estricto apego al marco ético, así como prevenir cualquier práctica que pudiera verificarse como incompatible con los principios que rigen el servicio público".

El objetivo, añade el rector, es "asegurar la integridad, transparencia y buena administración, y prevenir prácticas incompatibles con los principios del servicio público".

