La Contraloría General de la República instaló una nueva Unidad de Auditoría Interna (UAI) en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) a solicitud de su nuevo titular Edward Guzmán, como parte de un proceso de fortalecimiento del control interno y prevención de irregularidades.

El contralor general de la República, Félix Santana García, destacó que “el control interno es una herramienta esencial para proteger las instituciones, fortalecer la confianza pública y asegurar que cada peso del Estado sea utilizado de manera correcta y transparente”.

Por su lado, Edward Guzmán, director ejecutivo de Senasa, destacó que la inauguración de esta Unidad de Control Interno representa un hito en la gestión de la seguridad social, reafirmando el compromiso institucional con la transparencia y el manejo ético de los recursos públicos.

Guzmán enfatizó que esta alianza permitirá robustecer la fiscalización de los procesos sin sacrificar la agilidad operativa que demandan los siete millones de afiliados.

Agregó que la entidad tiene la necesidad de garantizar un flujo de pago a 7,000 prestadores a nivel nacional y el servicio de salud al 75 % de la población dominicana, por lo que indicó que “tenemos que hacerlo de manera transparente, pero al mismo tiempo operativamente viable y factible”.

Al acto de inauguración también asistieron el director de Unidades de Auditoría Interna Gubernamental, Juan Sierra; Antony Rodríguez Germosén, gerente de Fiscalización y Control del Senasa; la encargada de la nueva UAI, Águeda García, y su supervisora, Carmen Lugo.

