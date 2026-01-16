La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fijó para el martes 20 de enero conocer los recursos de apelación contra la prisión de preventiva de 18 meses que cumplen el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa) y otros seis acusados de supuesta corrupción en esa institución estatal.

El tribunal dio a conocer que dará comienzo a la audiencia a las 10:00 de la mañana.

La Corte fijó la audiencia luego de declarar admisibles los recursos presentados a través de los abogados Miguel Valerio, Hiroito Reyes, Marcelino Vargas Brito y Jaime Caonabo Terrero, entre otros.

Con la instancia, se busca que el tribunal de alzada revoque la decisión dictada por el juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien dispuso el envío de siete de los imputados al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras y a la cárcel de Najayo Mujeres y declaró el caso complejo.

El grupo que guarda prisión preventiva incluye a Santiago Hazim (exdirector del Senasa), Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor Jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de salud; Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

Asimismo, la corte fijó para esa misma fecha, el recurso de apelación presentado por Miguel Surún Hernández, en contra de los imputados Cinty Acosta, Heidi Pineda y Eduardo Read, quienes se encuentran bajo arresto domiciliario, impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica, tal y como lo solicitó el Ministerio Público.

El Ministerio Público asegura que el supuesto entramado operó desde 2020 hasta 2025, defraudando al Estado por más de 15,000 millones de pesos.

Los cargos que pesan sobre el grupo incluye, coalición de funcionarios y prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado dominicano, desfalco, cobro de sobornos y lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos.

La decisión del juez Rigoberto Sena que envió a prisión preventiva por 18 meses al exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa) Santiago Hazim desconsideró, violentó la dignidad, garantías de intimidad y la presunción de inocencia del destituido funcionario.

El abogado de Hazim, Valerio, dijo el martes que recurrió la decisión, en primer término, porque la decisión debe estar fundamentada en derecho, no puede basarse en valores éticos o morales del juzgador por lo que debe ser anulada por el tribunal de segundo grado.

“Carece de una motivación, ya que se sustenta en juicios de valor y en referencias de carácter bíblico y literario absolutamente ajenas a la naturaleza y a los fines de las medidas de coerción”, dijo Valerio en un documento.

“Los argumentos desarrollados por el tribunal sobre la supuesta avaricia, traición a la patria y deslealtad moral del imputado no constituyen razonamientos jurídicos, sino que evidencian que se trata de una resolución sustentada en juicios de valor personal, sin conexión con los elementos probatorios del proceso y absolutamente impropios de la etapa de imposición de la medida de coerción”, dijo el letrado.

Indica que la resolución emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, vulnera el derecho a la salud de Hazim, al negarle de manera categórica el acceso a sus tratamientos médicos para una enfermedad grave.

