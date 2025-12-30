El presidente Luis Abinader designó este martes, mediante el Decreto núm. 722-25, a los miembros de la comisión técnica del Consejo del Seguro Nacional de Salud (Cosenasa), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 de su reglamento interno.

La comisión estará coordinada por Juan Alexis Díaz Santana e integrada además por Nora Elizabeth Sánchez Padilla, Pedro Ramírez, Federico Lalane José y Manuel Alexis Read Ortiz.

La designación se sustenta en la certificación emitida el 22 de diciembre de 2025 por el secretario ejecutivo del Consejo del Seguro Nacional de Salud (Cosenasa), mediante la cual se acredita la modificación del artículo 53 del Reglamento Orgánico del Senasa, aprobada por dicho Consejo.

Decreto núm. 722-25

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más