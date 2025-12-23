El juez Rigoberto Sena fue reprendido por el Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial por los "juicios y reflexiones" que emitió a la hora de imponer el 14 de diciembre las medidas de coerción a los imputados en el robo denunciado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

El Comité, un órgano no sancionador, fue convocado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, y tras escuchar al juez Sena valoró que los "juicios y reflexiones" de este "no fueron prudentes".

Los pasajes bíblicos y lo afirmado en escritos del patricio Juan Pablo Duarte y del novelista, pensador y filósofo ruso León Tolstói "no forman parte del ámbito deliberativo", se lee en la Resolución 01-2025 del 22 de diciembre de 2025 del Comité de Ética del Poder Judicial que reveló que el juez Sena reconoció que en el futuro "omitiría esa parte" si se le presentara un caso similar.

El juez Sena explicó a los miembros del Comité (Nancy Salcedo Fernández, Justiniano Montero Montero y María Garabito Ramírez) que consideró pertinente mezclar los fundamentos jurídicos de su decisión sobre la coerción con citas religiosas, toda vez que el pueblo dominicano es creyente.

Citó a Timoteo 6:10 cuyo versículo bíblico advierte: "el amor al dinero es la raíz de todos los males", explicando que la codicia por las riquezas materiales puede llevar a las personas a desviarse de la fe y causarse mucho sufrimiento, siendo una advertencia clave sobre la codicia y la avaricia.

Este pasaje, escrito por el apóstol Pablo a Timoteo, insta a buscar la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre en lugar de la ganancia material, contrastando la verdadera motivación para servir a Dios con los falsos maestros que buscaban lucro personal.

El juez Sena también dijo que el millonario robo en Senasa configura "un caso tétrico, sombrío, escandaloso, extremadamente grave, cruel al extremo, es una especie de frenesí colectivo, de holocausto colectivo".

"En el marco del diálogo" con los miembros del Comité, el juez de instrucción dijo ser un "apasionado del Derecho y la ética judicial" y que personalmente "evita los medios de comunicación por no sentirse cómodo con la exposición pública, y que no disfruta la atención mediática recibida".

Asimismo, aseguró al Comité que la protesta que se realizó frente al Palacio de Justicia mientras se desarrollaba la audiencia de coerción "no influyó en su decisión".

El Comité exhortó a todos los jueces del Poder Judicial dominicano a que, en cada actuación y en la redacción de sus decisiones, observen estrictamente los valores y principios del Código de Comportamiento Ético como soporte de la ética pública, la legitimidad institucional y la confianza ciudadana en la administración de justicia.

