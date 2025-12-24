Agentes de la Policía Preventiva, adscritos a la Dirección Regional San Cristóbal, incautaron drogas, armas de fuego ilegales y evidencias, tras intervenir de manera oportuna a dos personas con actitud sospechosa durante un operativo de vigilancia realizado en Najayo, y las inmediaciones de la playa de Palenque.
Durante la actuación policial fueron decomisados dos kilogramos de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, envueltos en cinta adhesiva, así como dos armas de fuego ilegales: una pistola glock, calibre 9mm, con su cargador y siete cápsulas, y otra Browning, calibre 9mm, con un cargador de capacidad para 30 cápsulas.
Asimismo, se incautó un vehículo Toyota blanco, además de celulares, pasamontañas, guantes, vapes, un encendedor, un cargador de celular, un bulto, una tarjeta bancaria, porta chips y dinero en efectivo, entre otras evidencias.
Los detenidos y las evidencias fueron puestos bajo el control del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.
Este resultado es producto del patrullaje y las labores de prevención, orientadas a retirar de las calles armas y sustancias ilícitas, fortaleciendo la seguridad y el orden público.
Noticias relacionadas
Compartir esta nota