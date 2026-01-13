Bajo la dirección de Santiago Hazim en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), se aprobaban contratos sin la supervisión del consejo nacional de esa entidad, debido a que existía una comisión integrada por funcionarios que respondían solamente a las decisiones de quien hoy cumple prisión preventiva por desfalco.

El exdirector ejecutivo había designado una comisión a su manera, violentando la ley y el reglamento de Senasa, de acuerdo con el informe de la Procuraduría.

“Eso permitió que se pudieran pasar contrataos totalmente absurdos en algunos casos, fuera incluso de la facultad del Senasa, multimillonarios, sin autorización ni supervisión del consejo nacional”. Arismendi Díaz Santana.

Explicó que el consejo nacional del Senasa no estaba llenando sus funciones debidamente y no tenía la facultad legal suficiente para los controles debidos.

Díaz Santana, coordinador de la Comisión Técnica designada por el presidente para supervisar las decisiones de la dirección ejecutiva del Seguro Nacional de Salud, dijo que próximamente se va a discutir el presupuesto general del Senasa, y quien debe hacerlo es una comisión técnica calificada, que analice, de su opinión, y el consejo en función de eso, toma o no una decisión.

Explicó que ya se insertó en el reglamento de Senasa la comisión técnica cuyos miembros los nombra el presidente, por lo que no dependen jurídicamente del director ejecutivo ni del ministro de Salud quien es el presidente del consejo.

Esto quiere decir que tiene dependencia para decir que un proyecto no va a pasar por ciertas limitaciones, con capacidad de no objeción.

También, establece que por debajo de 5 millones de pesos cualquier propuesta el director ejecutivo tiene libertad de ejecutarla, pero si pasa por encima de los 5 millones de pesos, tiene que ser analizada por la comisión técnica en todos los aspectos, jurídicos, social, financiero, sostenibilidad, si corresponde a la ley de seguridad social y el plan básico de salud.

Luego de aprobarse, la comisión debe ver si se ejecuta conforme a lo que se aprobó.

Díaz Santana dijo que la dirección ejecutiva en este momento ha tomado una serie de medidas que ha reducido “a su mínima expresión” las discrecionalidades y el despilfarro que había en el Senasa y que los contratos que se aprobaron de manera irregular se han cancelado totalmente.

“El presidente ha tomado una buena decisión al nombrar al doctor Edward Guzmán, porque es un médico con formación en planificación económica y además es un técnico, no un político”, manifestó

Dijo que Guzmán está trabajando en sanear esa institución para que vuelva a ser una referencia positiva.

Arismendi Díaz Santana fue entrevistado por el periodista Fausto Rosario Adames en su programa ¿Y tú…qué dices? que se transmite diario por AcentoTV.

