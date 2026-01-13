Miembros del Ejército decomisaron 60,400 unidades de cigarrillos de contrabando en operativos realizados en las provincias de Barahona e Independencia, informó este martes la institución.

En una primera actuación, llevada a cabo en Lista de Cabral (Barahona), efectivos de la 5ta. Brigada de Infantería, ocuparon 202 paquetes de cigarrillos marca Capital, equivalentes a 40,400 unidades, que se encontraban ocultos en un compartimento tipo túnel de un camión marca Mitsubishi Fuso, de color blanco.

Este vehículo era conducido por José Armando Nova Matos, que iba acompañado de Yenori Alexander Moquete Matos.

En una segunda intervención, realizada en el Puesto de Chequeo Florida, se decomisaron otros cien paquetes de cigarrillos marca Capital, equivalentes a 20,000 unidades, los cuales estaba escondidos en una yipeta marca Honda Pilot, de color gris, placa G239285, conducida por Gabriel Cuevas Pérez.

El conductor y la mercancía ilícita fueron trasladados a la sede del 14to. Batallón de Infantería, ubicado en Jimaní, para ser puestos a disposición del Ministerio Público, conforme a lo establecido por la ley.

