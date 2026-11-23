El depósito de pruebas de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) documenta entregas de dinero que suman US$2,384,205, así como seis interdicciones de embarcaciones en las que fueron decomisados 1,186.32 kilogramos de cocaína entre febrero y septiembre de 2024.

Las cifras corresponden a operaciones descritas en el expediente, no necesariamente a la totalidad del dinero generado ni de la droga movilizada por la presunta estructura.

Sujetos vinculados a operaciones de narcotráfico y movimiento de dinero

Más de US$2.3 millones en entregas de dinero

En el documento, los investigadores detallan movimientos de dólares entre personas vinculadas a la presunta red, con entregas registradas entre agosto de 2021 y diciembre de 2022.

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La suma de las operaciones cuyos montos están expresamente identificados alcanza US$2,384,205. El expediente menciona a Fausto Candelario Ortiz, a su hermano Yovani Candelario Ortis y a otras personas a las que atribuye funciones de intermediación, recepción o manejo de recursos.

Sin embargo, ese monto no constituye un balance general del dinero que habría movido la organización. El documento también recoge transacciones cuyo valor no está especificado, por lo que no es posible establecer a partir de esas cifras cuánto dinero habría circulado en total durante el período investigado.

La investigación sostiene que parte de las operaciones financieras se apoyaba en personas del entorno familiar, sentimental y de confianza de los principales señalados, a través de quienes se habrían gestionado propiedades, vehículos, empresas y recursos económicos.

Caballos para llevar la droga hasta la costa

La investigación describe una operación que combinaba el traslado terrestre con el transporte marítimo. Los narcóticos eran movilizados desde distintos puntos hasta el litoral de Miches, donde los cargaban en embarcaciones de fabricación casera que tenían como destino Puerto Rico.

En una de las conversaciones telefónicas transcritas por la DNCD, correspondiente al 9 de abril de 2022, Adolfo Sánchez de Aza, conocido como Tolete, informa que había personas en la playa. En esa comunicación recibe instrucciones de montar la droga en caballos porque, según la explicación recogida por los investigadores, por el lugar utilizado para el traslado no podían circular vehículos.

La estructura también tenía personas encargadas de conseguir los animales y coordinar su utilización. El expediente atribuye esas labores logísticas a Fernando de Jesús Concepción, alias Pepe o El Gordo, quien habría planificado las rutas terrestres y convocado a los participantes en las operaciones.

Entre las personas señaladas por la DNCD como responsables de movilizar los narcóticos a caballo figuran Diofrendy Domingo Reyes Cabrera, su hijo Diofeyni Reyes Morel y Rafaelin Vásquez Mercedes, conocido como Wen o Caca.

El documento identifica además a varios participantes como vaqueadores, encargados de vigilar el entorno y alertar sobre movimientos sospechosos en las zonas por donde pasaban los cargamentos.

Tres o cuatro caballos para un cargamento

Una conversación del 8 de junio de 2023 permite conocer hasta qué punto la utilización de caballos formaba parte de la organización logística.

En esa comunicación, Diofrendy Domingo Reyes Cabrera conversa con su hijo Diofeyni Reyes Morel sobre la cantidad de animales que necesitarían para movilizar un cargamento de droga por tierra.

Diofeyni comenta que Rafaelin Vásquez Mercedes consideraba suficientes tres caballos, mientras que su padre le transmite que, según Fernando de Jesús Concepción, serían necesarios cuatro.

En otras comunicaciones de esa misma fecha se coordina la entrega de un caballo a Diofeyni Reyes Morel para utilizarlo en el traslado de un cargamento. También se dan instrucciones para esconder los animales hasta recibir nuevas indicaciones.

El expediente recoge otro episodio ocurrido el 9 de junio de 2023. Después de que una embarcación regresara con los narcóticos, Fernando de Jesús Concepción solicitó que consiguieran prestado un caballo para movilizar nuevamente la droga por tierra.

La vigilancia de la zona también formaba parte de esas operaciones. Las conversaciones transcritas describen advertencias sobre personas que estaban en las playas, recorridos de vigilancia y coordinaciones para comprobar que no hubiera presencia de autoridades en los lugares por donde pasaría la droga.

De Miches a Puerto Rico: la ruta marítima de la cocaína

La investigación también describe el traslado de cocaína por vía marítima desde Miches, en la provincia El Seibo, hacia Puerto Rico, una ruta en la que varias embarcaciones fueron interceptadas con cargamentos de droga.

El expediente registra seis decomisos entre febrero y septiembre de 2024, con cantidades que van desde 160 hasta 267 kilogramos de cocaína por operación.

En conjunto, esas interdicciones suman 1,186.32 kilogramos, más de una tonelada de la sustancia.

Los cargamentos documentados fueron los siguientes:

20 de febrero de 2024: 179.22 kilogramos.

179.22 kilogramos. 11 de julio de 2024: 231.70 kilogramos.

231.70 kilogramos. 31 de agosto de 2024: 267 kilogramos.

267 kilogramos. 6 de septiembre de 2024: 172.40 kilogramos.

172.40 kilogramos. 6 de septiembre de 2024: 160 kilogramos.

160 kilogramos. 28 de septiembre de 2024: 176 kilogramos.

Las interdicciones no representan necesariamente toda la droga que habría sido transportada por la presunta estructura, sino los cargamentos que el expediente identifica como decomisados en esas operaciones.

Los movimientos de droga en el Este

Además de los viajes marítimos, el documento describe desplazamientos de narcóticos entre distintos puntos de la región Este, incluyendo Miches, Higüey y Bayahibe.

Los investigadores atribuyen a integrantes de la presunta red tareas relacionadas con la coordinación de esos movimientos, mientras señalan a Yovani Candelario Ortis, hermano de Pacha, como una de las personas que habría tenido responsabilidades operativas dentro de la estructura.

El expediente también incluye un cargamento de 339 paquetes de clorhidrato de cocaína interceptado en Puerto Rico el 28 de junio de 2022. En ese registro no se especifica el peso, por lo que no se incorpora a la suma de los 1,186.32 kilogramos.

Asimismo, describe la recepción de 100 kilogramos de cocaína en Miches en septiembre de 2023, un episodio que debe distinguirse de los decomisos, ya que el documento lo presenta como una recepción de droga y no como una incautación.

El dinero, las propiedades y las personas del entorno

El componente financiero de la investigación no se limita a las entregas de efectivo. La DNCD describe presuntas operaciones con propiedades, vehículos y empresas que, según el expediente, habrían sido utilizadas para manejar o colocar bienes relacionados con Fausto Candelario Ortiz.

En esas operaciones aparecen familiares, parejas, hijos, hermanos, amigos y personas identificadas como de confianza, a quienes la investigación atribuye diferentes funciones en la administración o registro de activos.

Las autoridades sostienen que esa red de relaciones habría contribuido al manejo de los recursos y bienes investigados.