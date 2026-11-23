La mayoría de los participantes en las plataformas digitales de Acento considera que los padres no deben recurrir al castigo físico para disciplinar a sus hijos, según los resultados de una encuesta publicada por este medio.

La consulta preguntó a los usuarios: "¿Está de acuerdo con que los padres recurran al castigo físico para disciplinar a sus hijos?". Los resultados mostraron diferencias en las opiniones expresadas en el portal de Acento, Instagram y X.

El 63 % en el portal de Acento estuvo en desacuerdo

En el portal de Acento, el 63 % de los participantes manifestó estar en desacuerdo con que los padres utilicen el castigo físico para disciplinar a sus hijos, mientras que el 37 % respondió que sí estaba de acuerdo.

Instagram registra un 58 % de rechazo

En Instagram, el 58 % de los participantes expresó estar en desacuerdo con esta práctica, frente a un 42 % que manifestó estar de acuerdo. La encuesta registró 36 respuestas.

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En los comentarios de la publicación, algunos usuarios rechazaron el uso de la violencia como forma de corrección y plantearon que los padres pueden establecer límites sin recurrir al maltrato. Otros defendieron la autoridad de los padres para disciplinar a sus hijos y señalaron que la corrección depende de cada situación familiar.

En X las opiniones quedaron divididas

En la red social X, los resultados fueron diferentes. El 50 % de los participantes estuvo de acuerdo con que los padres recurran al castigo físico, mientras que el otro 50 % manifestó estar en desacuerdo.

La encuesta en esta plataforma registró 28 votos, con una distribución igualitaria entre ambas respuestas.

Los resultados muestran que el rechazo al castigo físico predominó en el portal de Acento e Instagram, mientras que en X las opiniones se dividieron por igual.

Estos resultados reflejan únicamente las opiniones de las personas que participaron en las encuestas de las plataformas digitales de Acento y no representan necesariamente la opinión de la población dominicana en general.