El Instituto Policial de Educación Superior (IPES) y la Oficina Central Nacional (OCN) de INTERPOL Santo Domingo iniciaron este lunes 23 de noviembre una capacitación especializada en protección integral de niños, niñas y adolescentes, dirigida a 25 integrantes de las fuerzas de seguridad.

En el programa participan representantes de la Dirección Especializada de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, la Dirección Central de Investigación (DICRIM), la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (DEAMVI), el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) y la Procuraduría General de la República, incluida su dependencia especializada en asuntos de menores.

Especialistas de INTERPOL imparten la formación

La capacitación será impartida durante cinco días por especialistas de la Unidad de Delitos contra Menores de INTERPOL, de la Oficina Regional de San Salvador, como parte del proyecto Preventing the Cycle of Harm, orientado a fortalecer las capacidades institucionales para prevenir e investigar delitos contra menores de edad.

La apertura estuvo encabezada por el rector del IPES, general Juan Hilario Guzmán Badía; el director de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, general Santo Guzmán Amparo; y el jefe de la OCN-INTERPOL Santo Domingo, coronel Sandis Feliz Beltré. También asistieron representantes de DEAMVI y de la unidad especializada de INTERPOL en El Salvador.

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Durante el acto, Guzmán Badía subrayó la importancia de la preparación especializada y la coordinación entre instituciones para responder a situaciones que vulneren los derechos de niños, niñas y adolescentes.

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