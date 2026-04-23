A pesar de los inconvenientes registrados en la plataforma digital de evaluación de desempeño docente, los centros educativos del país continúan operando con normalidad. En la fase suspendida, la quinta, se planificó que cuando un docente se ausenta ya sea por participar en el proceso o por alguna situación imprevista el equipo de gestión asigna a otro maestro o maestra para cubrir sus clases, evitando interrupciones en la docencia.

En el caso de la esperada sexta etapa, se espera la participación del estudiantado como parte importante del proceso evaluativo. De este se espera que el profesorado sea informado a través de su correo electrónico cuando las aulas serán visitadas.

Evaluación de Desempeño

Sin embargo, el desarrollo de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD) ha generado inconformidad entre los educadores. Quienes han emitido sus testimonios a Acento.com.do aseguran haber realizado grandes esfuerzos para cumplir con el proceso, enfrentando largas jornadas de preparación, traslados desde la madrugada y dificultades logísticas, solo para encontrar la evaluación suspendida al llegar a sus centros asignados.

Cancelación de la evaluación

Uno de los docentes afectados relató que, tras salir temprano y lidiar con el tráfico, recibió la noticia de la cancelación de la evaluación, lo que calificó como una experiencia frustrante. A esto se suman críticas por la falta de planificación, coordinación y previsión ante la magnitud del proceso.

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Los maestros y las maestras también destacan que esta evaluación no solo mide competencias, sino que impacta directamente en su calidad de vida.

Resultados en la evaluación

Según explican, los resultados inciden en incentivos salariales que pueden representar aumentos significativos en sus ingresos. Algunos señalan que llevan años sin ser evaluados, lo que ha impedido mejoras salariales que, en ciertos casos, superarían los 12 mil pesos mensuales.

El proceso evaluativo contempla varias etapas, incluyendo autoevaluación, coevaluación entre docentes, valoración por parte de directores, padres y otros actores, además de una evaluación individual.

Precisamente esta última fase, que se realiza mediante plataforma digital, ha sido la más afectada por fallas técnicas.

De acuerdo con el Ministerio de Educación, la Evaluación de Desempeño Docente es un proceso técnico orientado a identificar fortalezas y oportunidades de mejora en el ejercicio profesional. Asimismo, busca incentivar el desarrollo continuo del magisterio y elevar la calidad de la educación pública preuniversitaria en la República Dominicana.

Pese a las dificultades, el sistema educativo se mantiene en funcionamiento, aunque persisten los cuestionamientos sobre la efectividad, transparencia y organización del proceso evaluativo.

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Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más