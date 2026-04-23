El doctor José Ernesto Fadul, un médico internista y comunicador residente en Santiago, República Dominicana.

El galeno ha generado controversia por afirmar que puede tratar el autismo con suplementos y cambios dietéticos.

El Ministerio de Salud Pública ha inspeccionado su consultorio "Transformando el Autismo" tras investigaciones periodísticas de Nuria Piera.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

¿Dónde trabaja el doctor Fadul?

Especialidad: Es médico internista.

Controversia: Ha asegurado públicamente poder "curar" el autismo, lo que ha generado debates y la atención de medios de investigación.

Supervisión: En marzo de 2026, el Ministerio de Salud realizó una supervisión técnica a su consultorio en Santiago, indicando que, aunque no había denuncias formales, se activaron protocolos de evaluación.

Habilitación: Registros indican su habilitación vigente como médico internista.

¿Cumple con las normas sanitarias el consultorio del doctor Fadul?

DIGEMAPS identifica irregularidades

El operativo se llevó a cabo el 6 de marzo de 2026 en el consultorio ubicado en la Plaza Bella Terra, Santiago de los Caballeros.

Durante la visita, el doctor Fadul admitió el uso de Vitaminas de Complejo B y Aminoácidos, alegando que estos son donados o comprados por él para ser entregados de forma gratuita a sus pacientes.

Hallazgos, trazabilidad y ree-nvasado

La inspección de la Dirección de Vigilancia Sanitaria constató prácticas que comprometen la seguridad de los pacientes:

Manipulación y re-envasado: Se verificó que los medicamentos y suplementos eran fraccionados y dispensados sin su presentación original. Estas prácticas de re-envasado impiden garantizar la trazabilidad de los productos, ya que se pierde el rastro de su origen, lote y fecha de vencimiento.

fraccionados y dispensados sin su presentación original. Falta de documentación: Gran parte de los productos provenían de donaciones y adquisiciones directas sin contar con los registros regulatorios exigidos que verifiquen su procedencia legal.

Noticias relacionadas

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más