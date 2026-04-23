El doctor José Ernesto Fadul, un médico internista y comunicador residente en Santiago, República Dominicana.
El galeno ha generado controversia por afirmar que puede tratar el autismo con suplementos y cambios dietéticos.
El Ministerio de Salud Pública ha inspeccionado su consultorio "Transformando el Autismo" tras investigaciones periodísticas de Nuria Piera.
¿Dónde trabaja el doctor Fadul?
- Especialidad: Es médico internista.
- Controversia: Ha asegurado públicamente poder "curar" el autismo, lo que ha generado debates y la atención de medios de investigación.
- Supervisión: En marzo de 2026, el Ministerio de Salud realizó una supervisión técnica a su consultorio en Santiago, indicando que, aunque no había denuncias formales, se activaron protocolos de evaluación.
- Habilitación: Registros indican su habilitación vigente como médico internista.
¿Cumple con las normas sanitarias el consultorio del doctor Fadul?
DIGEMAPS identifica irregularidades
El operativo se llevó a cabo el 6 de marzo de 2026 en el consultorio ubicado en la Plaza Bella Terra, Santiago de los Caballeros.
Durante la visita, el doctor Fadul admitió el uso de Vitaminas de Complejo B y Aminoácidos, alegando que estos son donados o comprados por él para ser entregados de forma gratuita a sus pacientes.
Hallazgos, trazabilidad y ree-nvasado
- La inspección de la Dirección de Vigilancia Sanitaria constató prácticas que comprometen la seguridad de los pacientes:
- Manipulación y re-envasado: Se verificó que los medicamentos y suplementos eran fraccionados y dispensados sin su presentación original. Estas prácticas de re-envasado impiden garantizar la trazabilidad de los productos, ya que se pierde el rastro de su origen, lote y fecha de vencimiento.
- Falta de documentación: Gran parte de los productos provenían de donaciones y adquisiciones directas sin contar con los registros regulatorios exigidos que verifiquen su procedencia legal.
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