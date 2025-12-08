Los crecimientos más bajos se observaron, además de República Dominicana (2.2 %), en British Virgin Islands (2.2 %), Belice (0.7 %) y Jamaica (0.1 %).
En términos absolutos, Quisqueya sigue siendo el país con el mayor incremento en la región del Caribe, al sumar 144,666 turistas respecto a 2024, seguidos de Curazao (74,745), Aruba (54,309) y Trinidad y Tobago (31,106), destinos que, aunque más pequeños en volumen, mostraron avances significativos en la atracción de viajeros.
Sin embargo, ONU Turismo reporta que las llegadas de turistas al Caribe crecieron apenas el 1 % durante los primeros meses del año, un desempeño moderado frente al 2 % de la región de América Latina y el 9 % de América del Sur.
El Caribe también registró caídas. Cuba presentó una disminución de 20.5 %, al pasar de 1,719,145 a 1,366,720 turistas, lo que equivale a una pérdida de 352,425 visitantes. Turcas y Caicos experimentó una baja de 14.9 %, al recibir 85,522 turistas menos que en 2024.
La caída más grande sucedió en la industria turística de Bermuda, donde las llegadas cayeron 31.6 %, reduciéndose en 73,731 visitantes respecto al año anterior.
Otros destinos también cerraron en negativo, aunque con descensos más moderados. Granada se contrajo 6.5 % (9,799 turistas menos), Santa Lucía retrocedió 3.2 % (10,574), mientras que Martinica tuvo una variación negativa de 1.7 % (7,906).
También se registraron reducciones en US Virgin Islands, donde las llegadas bajaron 1.5 % (10,913 turistas menos), y en Antigua y Barbuda, con una disminución de 1 % equivalente a 2,510 viajeros menos.