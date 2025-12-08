República Dominicana mantiene su liderazgo en volumen de llegadas en el Caribe, pero su ritmo de crecimiento fue de los más bajos de la región. Entre enero y septiembre de 2025, la industria turística creció apenas 2.2 %, una variación interanual igual al de British Virgin Islands (2.2 %) y por encima únicamente de Belice (0.7 %) y Jamaica (0.1 %).

Mientras destinos como Curazao, Dominica y Trinidad y Tobago crecieron a doble dígito, el desempeño dominicano evidencia una expansión moderada frente al dinamismo que mostró buena parte del Caribe.

Entre los países que lograron los mayores avances porcentuales Curazao, que registró un incremento de 14.5 % al pasar de 513,875 a 588,620 turistas (74,745 adicionales), y Dominica, cuyo flujo turístico creció 13.2 %, de 60,744 a 68,822, para 8,078 extranjeros más.

Trinidad y Tobago, con una expansión de 12.6 % entre enero y septiembre del 2025 e igual período del año anterior elevó sus llegadas de 246,541 a 277,647, lo que representa 31,106 turistas adicionales.

Otro destino con desempeño positivo fue Aruba, que avanzó 5 % respecto a 2024, al sumar 54,309 extranjeros no residentes para un total de 1,134,758, posicionándose en tercer lugar en términos de volumen, detrás de Quisqueya (6.5 millones) y Jamaica (2.1 millones).

Las Islas Caimán reportaron un crecimiento de 2.3 %, para 7,871 turistas más. En los primeros nueve meses del año se contabilizaron 338,385 extranjeros.

En tanto, República Dominicana contabilizó 6,575,073 extranjeros no residentes durante enero-septiembre del 2025, de acuerdo con el Banco Central (BC), su aumento fue de apenas 2.2 %, porcentaje que se tradujo a 144,666 personas adicionales frente al mismo período del año anterior.

Los crecimientos más bajos se observaron, además de República Dominicana (2.2 %), en British Virgin Islands (2.2 %), Belice (0.7 %) y Jamaica (0.1 %).

En términos absolutos, Quisqueya sigue siendo el país con el mayor incremento en la región del Caribe, al sumar 144,666 turistas respecto a 2024, seguidos de Curazao (74,745), Aruba (54,309) y Trinidad y Tobago (31,106), destinos que, aunque más pequeños en volumen, mostraron avances significativos en la atracción de viajeros.

Sin embargo, ONU Turismo reporta que las llegadas de turistas al Caribe crecieron apenas el 1 % durante los primeros meses del año, un desempeño moderado frente al 2 % de la región de América Latina y el 9 % de América del Sur.

El Caribe también registró caídas. Cuba presentó una disminución de 20.5 %, al pasar de 1,719,145 a 1,366,720 turistas, lo que equivale a una pérdida de 352,425 visitantes. Turcas y Caicos experimentó una baja de 14.9 %, al recibir 85,522 turistas menos que en 2024.

La caída más grande sucedió en la industria turística de Bermuda, donde las llegadas cayeron 31.6 %, reduciéndose en 73,731 visitantes respecto al año anterior.

MIRA TAMBIÉN

Otros destinos también cerraron en negativo, aunque con descensos más moderados. Granada se contrajo 6.5 % (9,799 turistas menos), Santa Lucía retrocedió 3.2 % (10,574), mientras que Martinica tuvo una variación negativa de 1.7 % (7,906). 

También se registraron reducciones en US Virgin Islands, donde las llegadas bajaron 1.5 % (10,913 turistas menos), y en Antigua y Barbuda, con una disminución de 1 % equivalente a 2,510 viajeros menos.

EN ESTA NOTA

bcrd Mitur ONU-Turismo turismo dominicano

Karla Alcántara

Periodista. Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha escrito sobre economía, turismo y cine. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano.

Ver más

Noticias relacionadas