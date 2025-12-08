República Dominicana mantiene su liderazgo en volumen de llegadas en el Caribe, pero su ritmo de crecimiento fue de los más bajos de la región. Entre enero y septiembre de 2025, la industria turística creció apenas 2.2 %, una variación interanual igual al de British Virgin Islands (2.2 %) y por encima únicamente de Belice (0.7 %) y Jamaica (0.1 %).

Mientras destinos como Curazao, Dominica y Trinidad y Tobago crecieron a doble dígito, el desempeño dominicano evidencia una expansión moderada frente al dinamismo que mostró buena parte del Caribe.

Entre los países que lograron los mayores avances porcentuales Curazao, que registró un incremento de 14.5 % al pasar de 513,875 a 588,620 turistas (74,745 adicionales), y Dominica, cuyo flujo turístico creció 13.2 %, de 60,744 a 68,822, para 8,078 extranjeros más.

Trinidad y Tobago, con una expansión de 12.6 % entre enero y septiembre del 2025 e igual período del año anterior elevó sus llegadas de 246,541 a 277,647, lo que representa 31,106 turistas adicionales.

Otro destino con desempeño positivo fue Aruba, que avanzó 5 % respecto a 2024, al sumar 54,309 extranjeros no residentes para un total de 1,134,758, posicionándose en tercer lugar en términos de volumen, detrás de Quisqueya (6.5 millones) y Jamaica (2.1 millones).

Las Islas Caimán reportaron un crecimiento de 2.3 %, para 7,871 turistas más. En los primeros nueve meses del año se contabilizaron 338,385 extranjeros.