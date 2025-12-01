Durante enero-noviembre de 2025 llegaron 7,884,421 turistas, un 3 % más que los 7,651,613 registrados en igual período de 2024, lo que representa 232,808 extranjeros no residentes adicionales. Aunque el flujo sigue en aumento, este crecimiento es menor que el de años anteriores.

Entre enero y noviembre de 2023 y 2024, la cantidad de turistas pasó de 7,191,093 a 7,651,613, lo que representó un crecimiento de 6.4 %, unos 460,520 extranjeros más. Ese fue el ritmo de expansión del período enero-noviembre 2024 frente al mismo tramo de 2023.

Un año antes, entre los primeros once meses de 2022, cuando el Ministerio de Turismo (Mitur) contabilizó 6,397,482, y el mismo tramo de 2023, unos 7,191,093, se había registrado un incremento interanual de 12.4 %, equivalente a 793,611 pasajeros adicionales.

Si se observa la trayectoria previa, las estadísticas indican que el país continúa recibiendo más turistas cada año, pero el ritmo se ha ido moderando. Incluso antes de la pandemia ya se habían registrado variaciones negativas, como entre 2018 (5,909,880) y 2019 (5,821,768), cuando hubo una baja de 1.4 %. O sea, unos 88,112 extranjeros menos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En 2020, el impacto del COVID-19 redujo las llegadas a 2,056,851, seguida de una recuperación parcial en 2021 con 4,265,978 turistas. Luego, en 2022 y 2023, el repunte fue más acelerado, con 6,397,482 y 7,191,093 extranjeros, respectivamente, reflejando un crecimiento interanual de 12.4 %.

En conjunto, los datos muestran que 2025 mantiene la tendencia al alza, pero con un crecimiento más moderado frente a los saltos registrados en los años posteriores a la pandemia COVID-19.

El organismo estatal informó que en noviembre de 2025 llegaron 715,916 turistas vía aérea, lo que representa una variación de 7.3 % frente a los 667,045 registrados en igual mes de 2024. Un año antes, entre noviembre de 2024 (667,045) y noviembre de 2023 (636,431), también se había observado un aumento, aunque más moderado, de 4.8 %.

Los datos del Mitur muestran que la tendencia de crecimiento en el mes de noviembre ha sido constante en los últimos años, con las excepciones propias del impacto de la pandemia.

En 2022, la llegada de extranjeros no residentes vía aérea ascendió a 571,384, frente a los 519,215 de 2021, para una variación de 10 %.

Antes de ese período, en 2018, la cifra se situó en 485,481, mientras que en 2019 alcanzó 461,865, lo que reflejó una caída de 5.1 %. Y en noviembre de 2020, en pleno efecto del COVID-19, el total se desplomó a 175,095 extranjeros.

Además, República Dominicana recibió 7,884,421 turistas vía aérea en los primeros 11 meses del año, mientras que los puertos registraron en los barcos 2,399,830 cruceristas.

La sumatoria entre turistas y cruceristas es de 10,284,251 extranjeros, un 3.1 % más que los 9,972,440 del 2024, y un 12.8 % más que los 9,111,768 del 2023. En 2022 se registraron 7,483,838 visitantes.

Karla Alcántara Periodista. Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha escrito sobre economía, turismo y cine. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más