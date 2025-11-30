¿Se va LA sin consumar el proyecto de su sueño?

El abogado Sigmund Freund, exdirector ejecutivo de la Dirección de Alianza Público-Privada (DGAPP), actual ministro de Administración Pública (MAP) y titular del Fideicomiso para el Desarrollo Turístico de Pedernales (Fideicomiso Pro Pedernales), le ha dicho a BBC News Mundo que la inauguración de los primeros hoteles en el destino Cabo Rojo, prevista para este 2025, ha sido pospuesta hasta terminar la construcción del aeropuerto internacional, a sugerencia de dos de las cadenas que los administrarán.

"La cadena Iberostar y la cadena Hyatt nos han sugerido que esperemos a la conclusión del aeropuerto de Pedernales para que podamos aperturar los hoteles", le ha contado al medio global del Reino Unido, según el reportaje colgado el reciente 19 de noviembre.

La construcción de la terminal, a 20 minutos de Cabo Rojo en auto ha sufrido retrasos no explicados a la comunidad por parte de la compañía española Acciona responsable de la obra. Sería terminada a finales de 2026, a la entrada del año preelectoral, según la información oficial a mano y si no se presentan eventualidades económicas ni climáticas.

La justificación de Freund a partir de la lógica de las hoteleras, española Iberostar y la estadounidense Hyatt, luce potente; mas no convencería a quienes atribuyen la ralentización a los apremios económicos del Gobierno y a la tardanza en conseguir inversores privados.

El Consorcio Cabo Rojo (Grupo Puntacana) acaba de integrarse como socio estratégico tras ganar una licitación internacional. El comité administrativo del fideicomiso Pro Pedernales ofreció la información sobre el resultado del proceso el 9 de junio de 2025, y enfatizó que será en calidad de socio minoritario.

En la Feria Internacional de Turismo, en Madrid, España (Fitur 2023), el titular del organismo estatal había asegurado que el socio estratégico debía aportar 570 millones de dólares en los próximos cuatro años.

Foto de DGAPP.

El fracaso del destino estaría garantizado desde la víspera si al menos no hay disponible una pista para el aterrizaje de aviones grandes que trasladen a turistas (solo existe el aeródromo de Cabo Rojo), ni disponible una carretera que sirva para atraer siquiera el turismo interno.

Para la cotidianidad comunitaria y los mismos inversores, también era de alta prioridad, sin postergación, la carretera Barahona-Pedernales, única vía de acceso a la provincia disponible.

El largo tiempo en reconstrucción ha alterado la vida cotidiana de las comunidades en la zona y ha golpeado los emprendimientos turísticos y la economía local general.

VAIVENES EN ELCAMINO

Originalmente, las autoridades habían informado que el aeropuerto internacional, en el paraje Tres Charchos, de Oviedo, segundo municipio de la provincia, estaría listo para operación a finales de este 2025.

La empresa española comenzó la obra en abril del 2024 a un costo anunciado de 3,961 millones de pesos, para ser terminada en 16 meses. Los terrenos y parte del dinero serían aportado por el Estado como parte de un fideicomiso público.

Pero -de acuerdo a la estatal Estrategia para el Desarrollo de la Zona Fronteriza (Mi FronteraRD), las operaciones del aeropuerto comenzarán en el segundo semestre de 2026.

La terminal aérea estará terminada en octubre o noviembre de ese año, ha precisado Freund a BBC. Tres hoteles están en fase constructiva final.

Foto de DGAPP.

El 2027 es un año preelectoral y víspera del final del cuatrienio del presidente Luis Abinader, quien luego de ocho años de gestión ha jurado no diligenciar “abrir el candado” en la Constitución para repostularse. Ganó las elecciones de mayo de 2016 y las de 2020.

El día que dio la palada inicial, hace cuatro años, tras garantizar en el discurso que el destino Cabo Rojo sería líder mundial en “turismo de conservación” y que Pedernales tendrá su propio desarrollo, el mandatario expresó su deseo de abrir el primer hotel en 2023.

“Le decía a Raquel (esposa) ayer que me sentiré realizado cuando, en unos años ya, quizás antes de 2024, si lo podemos hacer a finales de 2023 si aceleramos, y creo que podemos acelerar, yo pueda venir ya a una apertura de uno de esos hoteles y pueda ver la cara sonriente de uno de esos jóvenes trabajando… y verle la sonrisa… O ver a un taxista, con esa sonrisa grande que tienen, transportando un turista hacia la ciudad de Pedernales…”

El retraso en la construcción de las obras, no atribuible a situaciones climáticas, derrumba las expectativas del mandatario y plantea al Gobierno la urgencia de evaluar y concentrar esfuerzos en prioridades convenientes para las comunidades de esta provincia del extremo del suroeste dominicano.

El 26 de mayo de 2022, en un resonante acto en Cabo Rojo, el presidente Luis Abinader formalizó el comienzo del proyecto de desarrollo turístico por un monto de 7,000 millones de pesos. (Fuente externa).

Comarca fronteriza con Haití cuenta con una sola vía de entrada y salida habilitada: la que conecta con Barahona, hacia el este (124 kilómetros), tilda de “camino” por la periodista de BBC Cecilia Barría.

No es un “camino”, pero tampoco es una carretera para estos tiempos. Menos la autovía que urge el destino en construcción y los seres humanos que habitan y son guardianes de la región Enriquillo (Pedernales, Barahona, Baoruco e Independencia). La más empobrecida del país (45%), pero que -al decir de Lisandro Macarrulla, ministro de la presidencia el día del inicio de las obras en Cabo Rojo- a partir del proyecto de desarrollo de turismo sostenible, la región no será nunca jamás la más pobre de la República Dominicana.

Se trata de una vía angosta que culebrea sin dejar brechas para la mínima distracción ante la tentación del espectáculo exótico que regala la naturaleza en la zona. Una tortura que dejó con la boca abierta a la campeona olímpica de campo y pista dominicana, Marileidy Paulino, quien recientemente visitó el pueblo y manifestó que le gustaron las playas, pero se quejó sobre el pésimo estado de la vía que le hizo percibir gran lejanía.

De los 124 kilómetros, 74 corresponden al tramo desde el municipio barahonero Enriquillo hasta la cabecera de la provincia Pedernales, con la peligrosidad que representan al menos 70 curvas y un proceso reconstructivo intermitente y sin señales preventivas que comenzó en abril 2021 para terminar en 2024.

Se agota el 2025. El retraso es evidente y no se vislumbra final en el corto plazo, lo cual agrava los riesgos sobre siniestros viales, daños a los vehículos y más horas en el traslado hacia y desde la provincia, lo cual

desinteresa la visitación y pone en crisis a las empresas de servicios locales agobiadas por las suspensiones excesivas del servicio eléctrico por parte de Edesur.

Sigue la espera por la prometida carretera alternativa

de no más de 50 kilómetros hacia Duvergé, por Sierra de Baoruco, para conectar en menos de una hora con las provincias Independencia y Baoruco, tierras del lago Enriquillo, balnearios fabulosos y de fundadores de Pedernales, quienes bajaron por esa ruta hasta el valle costero a partir de 1927.

Las autoridades solo alegan que está diseñada y comenzará pronto su ejecución porque se pondrá en valor el atractivo hoyo de Pelempito, así como la riqueza biológica y las espectaculares vistas del mar Caribe.

Tres horas y media, si no hay percances, es el tiempo requerido llegar a la vecina Duvergé y a Baoruco, en la vuelta por Barahona a través de la carretera panorámica de la costa.

Port de Cabo Rojo, terminal de cruceros inaugurada en enero del 2024 y administrada por la empresa mexicana ITM Group. Foto: Karla Alcántara. Fecha: noviembre del 2024, Cabo Rojo, Pedernales

De acuerdo a la declaración del titular de Pro Pedernales, Sigmund Freund, a BBC Mundo News, si no distorsionadas, ha habido cambios en objetivos del destino en ejecución, si se mira hacia los anuncios de los inicios de las obras.

Si las cosas avanzan según lo planeado -le ha dicho el inquieto funcionario-, para el año 2031deberían estar funcionando en Cabo Rojo nueve hoteles que totalizarán 4,800 habitaciones, con una inversión pública en esta primera etapa de 2,000 millones de dólares. Y le ha destacado que la ejecución de las otras fases dependerá de cómo vaya la primera.

“Y son bastante ambiciosas: la construcción de al menos ocho hoteles boutique, un campo de golf de 18 hoyos, áreas comerciales y edificios de departamentos y villas vacacionales”, cita el medio.

El día de la palada inicial, 26 de mayo de 2021, el Gobierno anunció que todo se hará en modo turismo sostenible, conforme al master plan diseñado. El proyecto está concebido para desarrollarse en cuatro fases, con una inversión estimada de 2,245 millones de dólares. En la primera fase se construirán 4,700 habitaciones, y al final del proyecto, 12,000 habitaciones.

En la ocasión, informaron que será convertido en hotel boutique el de altos ejecutivos de la minera estadounidense Alcoa Exploration Company, Senior Staff, un patrimonio arquitectónico diseñado por el maestro de la arquitectura dominicana Gay Vega, construido durante la segunda mitad de la década del 50 del siglo XX. Pero jamás se ha hablado del tema.

El proyecto de desarrollo turístico de Pedernales iniciaba luego de una litis de dos décadas por la recuperación de la parcela estatal 215-A con vocación turística hurtada por funcionarios y otros políticos (362 millones de metros cuadrados). Lucha judicial que se inició en 1997 durante la gestión presidencial de Leonel Fernández (1996-2000) y culminó en 2018 en el gobierno de Danilo Medina.

Las infraestructuras se levantan en cerca de 40 millones de metros cuadrados de tales terrenos, en Cabo Rojo, 23 kilómetros al sureste de la capital de la provincia, Pedernales.

A LA VUELTA DE LOS AÑOS

Aunque estratégica para la seguridad nacional, Pedernales no solo carece de una autovía y carreteras alternas; registra déficits en todos los ámbitos.

Provincia formal desde el 1de abril 1958, no tiene sistema alcantarillado pluvial y sanitario, planta de tratamiento, ni de recolección, tratamiento y disposición de la basura. Cabo Rojo, sí, en cuatro años, sí. El territorio es pobre en correntías superficiales, pero abundan las subterráneas que, sin embargo, sufren la infiltración de aguas residuales y materia fecal de sanitarios y letrinas.

No hay planes de viviendas activos, pese al déficit, la carestía de la compra y alquiler de alojamientos y la arrabalización con cuarterías y escasos servicios públicos.

No hay estadios remodelados. Ni un centro cultural, ni política de desarrollo sociocultural y de prevención como contrapeso a las amenazas de una masificación con inclusión de pedofilia, narcotráfico, consumo de drogas y violencia social.

Continúa el uso anárquico del suelo, se encarece la vida y está en pie un aumento violento de la población, ahora de 34,375 mil habitantes, según el X Censo Nacional de 2022. Hay señales en el panorama de “turistificación” y “gentrificación”.

Hay poco terreno que urbanizar. Es la séptima provincia más grande del país, con 2,075 Km de superficie, pero cerca del 68% del territorio comprometido en parques nacionales y 148.78 millones de metros cuadrados (Reserva fiscal minera Ávila) para probable explotación contaminante de “tierras raras”. Sierra de Baoruco y el Jaragua, junto al Enriquillo, en 2004, fueron declarados por la Unesco como Reservas de la Biosfera.

Desde los hechos luce que el presidente Luis Abinader se irá del palacio en 2028 sin consumar la primera fase de su obra cumbre y con una deuda social en los municipios que aumenta la vulnerabilidad de cara a la explosión turística y choca con la promesa de turismo sostenible.

