El Ministerio de Turismo anunció el regreso del programa Ritmo de la Costa, desde este viernes 28 de noviembre en Santo Domingo y varias provincias costeras extendiéndose hasta el 20 de diciembre.

La plataforma cultural del Mitur, esta vez ofrecerá una programación ampliada con 10 eventos que tendrán lugar en los emblemáticos destinos de Santo Domingo, La Romana, Samaná, San Pedro de Macorís y Haina.

Para honrar la identidad cultural y con motivo al Día Nacional del Merengue que celebra el 26 de noviembre, así como llevar la alegría en esta época navideña, Ritmo de la Costa tendrá en tarima a agrupaciones merengueras y artistas contemporáneos como Miriam Cruz, Pochi Familia, Vakeró, Sergio Vargas, Omega, José Peña Suazo, entre otros.

El nuevo malecón de Haina marcará el inicio de estas activaciones con una oferta preparada a sus residentes de folklore y talento local este viernes 28 y que llevará a tarima a Pochi Familia con su Coco Band.

Simultáneamente, y por segunda ocasión, Ritmo de la Costa se dirige al colorido malecón de Caleta en La Romana, donde sus residentes disfrutarán de un variado programa cultural y la presentación en tarima del exponente de merengue urbano Omega “El Fuerte”.

El programa sigue el sábado 29 en Santo Domingo Este con presentaciones de la reconocida artista merenguera Miriam Cruz.

Con esta iniciativa se pretende resaltar la importancia de los espacios públicos y fortalecer la cohesión social en cada uno de los destinos participantes.

A través de “Ritmo de la Costa”, el Ministerio de Turismo busca resaltar la riqueza cultural del país y ofrecer a los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, experiencias que fortalezcan el aprecio por la música y tradiciones.

