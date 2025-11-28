La llegada simultánea de dos embarcaciones al Puerto de Cabo Rojo, en la provincia de Pedernales, consolida el despegue definitivo del sur profundo como nuevo polo turístico del país.
Así lo aseguró el director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), Jean Luis Rodríguez, al destacar que el logro se debe a la visión de convertir a Pedernales y a toda la región Enriquillo en un eje estratégico de desarrollo turístico, económico y social, integrándolo por primera vez de manera sostenida a la industria de cruceros.
Dijo que Apordom ha desempeñado un rol clave en la planificación, adecuación y fortalecimiento de la infraestructura portuaria de Cabo Rojo, garantizando los más altos estándares operativos, técnicos y de seguridad para recibir embarcaciones de clase mundial.
Rodríguez señaló que este avance impacta de manera directa la economía local, dinamizando el comercio, el transporte, las excursiones, la gastronomía y los servicios, generando empleos y nuevas oportunidades para cientos de familias de Pedernales y comunidades cercanas.
“Cabo Rojo es la puerta de entrada al futuro de Pedernales y de toda la región Enriquillo", manifestó
