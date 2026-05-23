Hay semanas donde Santo Domingo parece recordar quién es realmente.

No la ciudad acelerada del tapón eterno, los compromisos acumulados y las notificaciones sin responder. Sino esa otra versión más ligera, más cálida y mucho más humana que aparece cuando la gente decide volver a salir no solamente para dejarse ver, sino para sentirse parte de algo.

Y eso fue exactamente lo que ocurrió esta semana.

Entre el 15 y el 22 de mayo, la capital tuvo una vibra distinta. Más emocional. Más cultural. Más conectada con las pequeñas experiencias que terminan definiendo cómo se siente una ciudad por dentro.

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La Zona Colonial fue probablemente el mejor ejemplo de eso.

La Noche Larga de los Museos convirtió las calles coloniales en algo mucho más vivo que un simple circuito cultural. Había personas entrando a museos por curiosidad, familias completas caminando después de las nueve de la noche, turistas mezclados con locales y grupos de amigos descubriendo espacios históricos que llevaban años pasando por alto.

Y quizás ahí estuvo una de las escenas más bonitas de la semana: jóvenes ocupando espacios culturales con absoluta naturalidad. Sin solemnidad. Sin pose. Como si visitar un museo, entrar a una exposición o quedarse escuchando una charla en Quinta Dominica comenzara a sentirse parte real de la vida social capitaleña.

Porque algo se podía sentir en el aire de Santo Domingo.

La ciudad no sonaba únicamente con la expectativa del gran evento o el lugar de moda. Ahora importa más cómo te hace sentir una experiencia. Y eso se notó muchísimo estos días.

Los patios coloniales llenos de conversaciones largas. Los cafés ocupados hasta tarde. Los rooftops con música más suave y mesas donde la gente realmente hablaba entre sí. Las cenas que comenzaban “rápido” y terminaban convirtiéndose en sobremesas eternas.

Santo Domingo tuvo una semana menos ruidosa… pero mucho más presente.

La música también acompañó esa energía.

Mientras los conciertos de Álvaro Torres, Servando & Florentino y Los Tigres del Norte reunían públicos completamente distintos, la ciudad parecía moverse bajo una misma emoción: nostalgia. Mucha gente cantando canciones que conectaban recuerdos, generaciones y momentos importantes de sus vidas.

Y honestamente, hacía falta una semana así.

Porque después de meses donde gran parte de la conversación social giraba alrededor de lo inmediato, mayo trajo una vibra mucho más emocional. Más enfocada en conectar que en impresionar.

Incluso el teatro, el cine y las actividades culturales comenzaron a sentirse menos como “eventos alternativos” y más como parte natural de la agenda social de la ciudad. El ciclo de cine dominicano en el Centro Cultural Banreservas, las exposiciones abiertas durante toda la semana y las funciones teatrales en distintos espacios dejaron algo claro: hay una generación buscando experiencias que la hagan sentir algo más allá de la rutina.

Y la ciudad está respondiendo a eso.

También se sintió mucho movimiento creativo en encuentros sociales, actividades de networking y espacios lifestyle del polígono central. Pero incluso ahí hubo un cambio interesante: menos exceso y más intención. Mucha conversación sobre proyectos, bienestar, arte, viajes y comunidad. Mucha gente queriendo construir conexiones reales en medio de una ciudad que normalmente vive demasiado rápido.

Tal vez por eso esta semana se sintió tan distinta.

Porque Santo Domingo no estuvo intentando impresionar a nadie. Simplemente estuvo siendo una ciudad bonita para habitar.

Una ciudad donde todavía existen noches espontáneas, conversaciones inesperadas y lugares capaces de hacerte olvidar el tiempo por unas horas. Una ciudad donde la cultura comenzó a mezclarse con la vida cotidiana de forma mucho más natural. Y una ciudad que, poco a poco, parece entender que el verdadero lujo social no está en lo más exclusivo, sino en esos momentos que terminan convirtiéndose en recuerdos.

La vibra social de esta semana estuvo ahí.

En caminar la Ciudad Colonial sin mirar el reloj.

En terminar hablando con desconocidos después de una actividad cultural.

En las canciones coreadas en conciertos llenos.

En las cenas largas.

En los encuentros improvisados.

En una ciudad que, por unos días, decidió bajar el ritmo para volver a encontrarse consigo misma.

Y quizás esa sea la mejor versión de Santo Domingo: una ciudad que todavía sabe sorprendernos cuando baja el ritmo y simplemente decide sentirse viva.

Ahora queda esperar qué nuevas historias, encuentros y momentos traerán los próximos días. Porque si algo tiene esta ciudad, es su capacidad de reinventar su propia energía semana tras semana.

Nos reencontramos en la próxima edición de La Gaceta Social de Acento.

Karla Báez Karla Báez R. es comunicadora social, docente universitaria y estratega digital especializada en comunicación estratégica y cultura digital. Entusiasta del storytelling, imagen, social media y análisis de tendencias culturales, explorando además temas vinculados al cine, la moda, el entretenimiento y la feminidad contemporánea desde una mirada creativa y analítica. Como docente y creadora digital, apuesta por una comunicación innovadora, cercana y conectada con las nuevas audiencias, construyendo proyectos que unen visión académica, narrativa visual y transformación cultural. Ver más