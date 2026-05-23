KASIA HOME presentó en Santo Domingo su nueva colección durante un encuentro exclusivo que reunió a amantes del diseño, invitados especiales y representantes del mundo creativo para descubrir una propuesta inspirada en la sensibilidad artesanal y la belleza de los objetos con historia.

La actividad sirvió como escenario para revelar una selección de piezas donde fibras naturales, barro, madera y textiles se convierten en protagonistas de espacios concebidos desde la autenticidad y el detalle, apostando por una estética que conecta tradición y contemporaneidad.

Con esta nueva entrega, KASIA HOME reafirma una visión enfocada en honrar el trabajo manual, el legado cultural y el valor de las técnicas artesanales transmitidas de generación en generación, destacando además el papel de la mujer dentro de los oficios creativos y la preservación de la identidad cultural.

Una colección inspirada en el arte de lo hecho a mano

La propuesta presentada en Santo Domingo integra piezas creadas por artesanos de distintas regiones, fusionando diseño contemporáneo con materiales nobles y procesos tradicionales.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Entre las novedades destaca una línea de accesorios de mesa y mantelería elaborada exclusivamente para la firma por artesanos colombianos, incorporando diseño de autor y acabados que celebran el trabajo artesanal latinoamericano.

La colección también incluye mobiliario proveniente de Michoacán, México, elaborado a mano con cuero y maderas endémicas de la región de Tierra Caliente, así como nuevos elementos decorativos y de cocina desarrollados en barro y textiles reinterpretados bajo una mirada moderna.

Uno de los momentos más comentados del encuentro fue la presentación de las emblemáticas piñas decorativas de KASIA HOME, que regresan en nuevos modelos y tonalidades conservando su esencia cultural con una estética renovada.

Diseño, identidad y armonía visual

La velada estuvo marcada por una atmósfera cálida y minimalista, donde cada pieza dialogaba con el espacio desde la funcionalidad, la estética y el significado emocional de los objetos hechos con intención.

Fundada por María Laura Howley, la firma se ha consolidado como una propuesta que apuesta por la integración entre diseño interior, artesanía y curaduría de piezas únicas, creando ambientes donde tradición y sofisticación conviven de manera armónica.

Con esta nueva colección, KASIA HOME continúa fortaleciendo su presencia en el mercado local con una propuesta que transforma la decoración en una experiencia sensorial y cultural, resaltando el valor del diseño artesanal como expresión de identidad y permanencia.

1 de 19 | Pamela Núñez, Fabiola Arlette García y Carol Rivera. 2 de 19 | Maureen Heinsen y María Alicia Álvarez. 3 de 19 | Liza Azar y Annellie Khoury. 4 de 19 | Stephanie Anglada. 5 de 19 | Claudia Dina y Bella Báez 6 de 19 | Alexia Vicini y Carla Paradas. 7 de 19 | Colección Kasia Spring Summer 2026. 8 de 19 | Colección Kasia Spring Summer 2026. 9 de 19 | Colección Kasia Spring Summer 2026. 10 de 19 | Colección Kasia Spring Summer 2026. 11 de 19 | Beatriz Abud. 12 de 19 | Arturo Rivas Sweeney, Camila Fersobe y Ricardo AcraTolari. 13 de 19 | Colección Kasia Spring Summer 2026. 14 de 19 | Thais Bolívar y Yokasta Calcaño. 15 de 19 | Stefanie Castellanos, Claudina Marra y Ashley Polanco. 16 de 19 | Daniela Álvarez y Natalia Prida. 17 de 19 | Elissa Lantigua y Tueska. 18 de 19 | Arlyne Medina y Kamila Taveras. 19 de 19 | Ashley Polanco.

Karla Báez Karla Báez R. es comunicadora social, docente universitaria y estratega digital especializada en comunicación estratégica y cultura digital. Entusiasta del storytelling, imagen, social media y análisis de tendencias culturales, explorando además temas vinculados al cine, la moda, el entretenimiento y la feminidad contemporánea desde una mirada creativa y analítica. Como docente y creadora digital, apuesta por una comunicación innovadora, cercana y conectada con las nuevas audiencias, construyendo proyectos que unen visión académica, narrativa visual y transformación cultural. Ver más