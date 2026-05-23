KASIA HOME presentó en Santo Domingo su nueva colección durante un encuentro exclusivo que reunió a amantes del diseño, invitados especiales y representantes del mundo creativo para descubrir una propuesta inspirada en la sensibilidad artesanal y la belleza de los objetos con historia.
La actividad sirvió como escenario para revelar una selección de piezas donde fibras naturales, barro, madera y textiles se convierten en protagonistas de espacios concebidos desde la autenticidad y el detalle, apostando por una estética que conecta tradición y contemporaneidad.
Con esta nueva entrega, KASIA HOME reafirma una visión enfocada en honrar el trabajo manual, el legado cultural y el valor de las técnicas artesanales transmitidas de generación en generación, destacando además el papel de la mujer dentro de los oficios creativos y la preservación de la identidad cultural.
Una colección inspirada en el arte de lo hecho a mano
La propuesta presentada en Santo Domingo integra piezas creadas por artesanos de distintas regiones, fusionando diseño contemporáneo con materiales nobles y procesos tradicionales.
Entre las novedades destaca una línea de accesorios de mesa y mantelería elaborada exclusivamente para la firma por artesanos colombianos, incorporando diseño de autor y acabados que celebran el trabajo artesanal latinoamericano.
La colección también incluye mobiliario proveniente de Michoacán, México, elaborado a mano con cuero y maderas endémicas de la región de Tierra Caliente, así como nuevos elementos decorativos y de cocina desarrollados en barro y textiles reinterpretados bajo una mirada moderna.
Uno de los momentos más comentados del encuentro fue la presentación de las emblemáticas piñas decorativas de KASIA HOME, que regresan en nuevos modelos y tonalidades conservando su esencia cultural con una estética renovada.
Diseño, identidad y armonía visual
La velada estuvo marcada por una atmósfera cálida y minimalista, donde cada pieza dialogaba con el espacio desde la funcionalidad, la estética y el significado emocional de los objetos hechos con intención.
Fundada por María Laura Howley, la firma se ha consolidado como una propuesta que apuesta por la integración entre diseño interior, artesanía y curaduría de piezas únicas, creando ambientes donde tradición y sofisticación conviven de manera armónica.
Con esta nueva colección, KASIA HOME continúa fortaleciendo su presencia en el mercado local con una propuesta que transforma la decoración en una experiencia sensorial y cultural, resaltando el valor del diseño artesanal como expresión de identidad y permanencia.
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