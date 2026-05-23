Consulta de las Américas: Liderazgo, Literatura y Teología Pentecostal 2026, Renaissance Santo Domingo Jaragua Hotel & Casino, Universidad de Liderazgo y Ministerio (UNILIMI), Aliento de Vida Ministries, Mesa del Diálogo, Representación Cristiana de República Dominicana y Universidad de Liderazgo y Ministerio (UNILIMI),

Santo Domingo, RD. – Consulta de las Américas: Liderazgo, Literatura y Teología Pentecostal 2026 culminó exitosamente en Santo Domingo luego de tres jornadas dedicadas al diálogo ministerial, la formación académica y el fortalecimiento del pensamiento pentecostal contemporáneo en América Latina.

La actividad se desarrolló del 14 al 16 de mayo en el Renaissance Santo Domingo Jaragua Hotel & Casino y reunió a obispos, teólogos, pastores, educadores y líderes ministeriales provenientes de distintos países del continente.

El encuentro fue organizado por Universidad de Liderazgo y Ministerio (UNILIMI) junto a diversas organizaciones e instituciones cristianas de la región, consolidándose como un espacio de reflexión teológica, integración ministerial e intercambio académico y espiritual.

Durante las jornadas se desarrollaron conferencias magistrales, paneles especializados y devocionales dirigidos por invitados internacionales, quienes abordaron temas relacionados con liderazgo ministerial, fe pentecostal y los desafíos contemporáneos que enfrenta la Iglesia en el contexto social actual.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Un espacio para el pensamiento pentecostal latinoamericano

Uno de los aspectos más destacados del encuentro fue la presentación y discusión de ensayos teológicos que formarán parte de una obra colectiva enfocada en los fundamentos y desafíos actuales de la teología pentecostal en las Américas.

Los organizadores señalaron que la consulta buscó impulsar una voz teológica latinoamericana contextualizada, relevante y comprometida con las realidades sociales, culturales y espirituales del continente.

La actividad contó con la participación especial de Juan Cruz, además de destacados obispos y líderes denominacionales de América Latina, quienes compartieron experiencias ministeriales y propuestas enfocadas en fortalecer la unidad y la misión de la Iglesia en la región.

Integración, formación y visión ministerial

La convocatoria estuvo respaldada por organizaciones como Aliento de Vida Ministries, Mesa del Diálogo y Representación Cristiana de República Dominicana y Universidad de Liderazgo y Ministerio (UNILIMI).

La invitación oficial al evento fue suscrita por Víctor Tiburcio, Reynaldo Franco Aquino y José Alicea, quienes reafirmaron el compromiso de continuar promoviendo espacios de formación, unidad y crecimiento ministerial en las Américas.

Con esta edición, la Consulta de las Américas consolida su papel como una plataforma de intercambio teológico y liderazgo espiritual, fortaleciendo el diálogo entre líderes cristianos y la construcción de una visión ministerial más conectada con las realidades contemporáneas del continente.

Karla Báez Karla Báez R. es comunicadora social, docente universitaria y estratega digital especializada en comunicación estratégica y cultura digital. Entusiasta del storytelling, imagen, social media y análisis de tendencias culturales, explorando además temas vinculados al cine, la moda, el entretenimiento y la feminidad contemporánea desde una mirada creativa y analítica. Como docente y creadora digital, apuesta por una comunicación innovadora, cercana y conectada con las nuevas audiencias, construyendo proyectos que unen visión académica, narrativa visual y transformación cultural. Ver más