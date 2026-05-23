Santo Domingo, RD. – Consulta de las Américas: Liderazgo, Literatura y Teología Pentecostal 2026 culminó exitosamente en Santo Domingo luego de tres jornadas dedicadas al diálogo ministerial, la formación académica y el fortalecimiento del pensamiento pentecostal contemporáneo en América Latina.
La actividad se desarrolló del 14 al 16 de mayo en el Renaissance Santo Domingo Jaragua Hotel & Casino y reunió a obispos, teólogos, pastores, educadores y líderes ministeriales provenientes de distintos países del continente.
El encuentro fue organizado por Universidad de Liderazgo y Ministerio (UNILIMI) junto a diversas organizaciones e instituciones cristianas de la región, consolidándose como un espacio de reflexión teológica, integración ministerial e intercambio académico y espiritual.
Durante las jornadas se desarrollaron conferencias magistrales, paneles especializados y devocionales dirigidos por invitados internacionales, quienes abordaron temas relacionados con liderazgo ministerial, fe pentecostal y los desafíos contemporáneos que enfrenta la Iglesia en el contexto social actual.
Un espacio para el pensamiento pentecostal latinoamericano
Uno de los aspectos más destacados del encuentro fue la presentación y discusión de ensayos teológicos que formarán parte de una obra colectiva enfocada en los fundamentos y desafíos actuales de la teología pentecostal en las Américas.
Los organizadores señalaron que la consulta buscó impulsar una voz teológica latinoamericana contextualizada, relevante y comprometida con las realidades sociales, culturales y espirituales del continente.
La actividad contó con la participación especial de Juan Cruz, además de destacados obispos y líderes denominacionales de América Latina, quienes compartieron experiencias ministeriales y propuestas enfocadas en fortalecer la unidad y la misión de la Iglesia en la región.
Integración, formación y visión ministerial
La convocatoria estuvo respaldada por organizaciones como Aliento de Vida Ministries, Mesa del Diálogo y Representación Cristiana de República Dominicana y Universidad de Liderazgo y Ministerio (UNILIMI).
La invitación oficial al evento fue suscrita por Víctor Tiburcio, Reynaldo Franco Aquino y José Alicea, quienes reafirmaron el compromiso de continuar promoviendo espacios de formación, unidad y crecimiento ministerial en las Américas.
Con esta edición, la Consulta de las Américas consolida su papel como una plataforma de intercambio teológico y liderazgo espiritual, fortaleciendo el diálogo entre líderes cristianos y la construcción de una visión ministerial más conectada con las realidades contemporáneas del continente.
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