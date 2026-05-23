REMAX República Dominicana celebró su convención anual REUNIDOS 2026, un encuentro que reunió a más de 500 agentes, franquiciados, Broker Owners e invitados especiales en una jornada enfocada en liderazgo, innovación y visión de futuro para el sector inmobiliario dominicano.

La actividad fue realizada en el Catalonia Santo Domingo bajo el lema “El Espíritu de Campeones”, congregando a representantes de distintas ciudades del país en un ambiente de networking, formación y anuncios estratégicos para la organización.

La apertura estuvo encabezada por Mélido Marte y Luis Piantini, propietarios del máster franquiciado de REMAX en República Dominicana, quienes destacaron el crecimiento sostenido de la red, que actualmente cuenta con más de 30 franquicias activas y cerca de 600 agentes distribuidos en las principales ciudades del país.

Durante sus intervenciones, ambos ejecutivos resaltaron la importancia de evolucionar junto a las nuevas dinámicas del mercado inmobiliario, apostando por una estructura cada vez más sólida, moderna y conectada con las tendencias internacionales del sector.

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Tecnología, formación y nuevas alianzas

Uno de los principales anuncios de la convención fue el lanzamiento de la REMAX Academy, una plataforma educativa enfocada en certificaciones especializadas y desarrollo profesional continuo para los miembros de la red.

Asimismo, Tony Ramos, gerente general de REMAX República Dominicana, presentó el plan operativo 2026, que contempla nuevas ferias inmobiliarias locales e internacionales, incluyendo una próxima edición en Nueva York dirigida a la comunidad dominicana interesada en invertir en el país, además de futuras iniciativas en la región del Cibao.

En materia tecnológica, la organización anunció el inicio de una nueva etapa de transformación digital con la implementación de una plataforma diseñada para optimizar la gestión integral de agentes, franquicias y administración central. También se informó la integración del CRM y ACM en toda la red a partir de agosto de 2026.

La convención contó además con el respaldo de importantes aliados estratégicos como Banco Popular Dominicano, Praderas del Farallón, Trust and Partners, Delta Comercial y SURA.

Un encuentro enfocado en liderazgo y posicionamiento

Como parte de la agenda, los asistentes participaron en conferencias y paneles sobre marca personal, liderazgo y posicionamiento profesional impartidos por figuras como Pamela Sued, Juan Roberto Musa, Miguel Liriano y Thomas de León.

Con presencia en destinos como Santo Domingo, Santiago de los Caballeros, Puerto Plata, Cabarete, Las Terrenas, Punta Cana y La Romana, REMAX República Dominicana continúa fortaleciendo su posicionamiento como una de las redes inmobiliarias de mayor alcance y crecimiento dentro del mercado local.

1 de 8 | Mateo Rendón y Lina Tamayo 2 de 8 | Gastón Descalzo, Luisa Piantini y Fernando Mármol 3 de 8 | Mélido Marte y Zoila Abreu 4 de 8 | Aleiny Hernandez, Wilson Caminero, Karina Cleto y Fior Brito 5 de 8 | Laisa Feliz y Ariel Grasso 6 de 8 | Miguel Liriano, Thomás De León y Juan Roberto Musa 7 de 8 | Pamela Sued 8 de 8 | Participantes durante convención Reunidos 2026 de REMAX República Dominicana

Karla Báez Karla Báez R. es comunicadora social, docente universitaria y estratega digital especializada en comunicación estratégica y cultura digital. Entusiasta del storytelling, imagen, social media y análisis de tendencias culturales, explorando además temas vinculados al cine, la moda, el entretenimiento y la feminidad contemporánea desde una mirada creativa y analítica. Como docente y creadora digital, apuesta por una comunicación innovadora, cercana y conectada con las nuevas audiencias, construyendo proyectos que unen visión académica, narrativa visual y transformación cultural. Ver más