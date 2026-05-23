Andrés Aybar y Lissette Polanco de Séliman presentaron SOUL, la nueva propuesta de El Estudio Store, una colección concebida como una invitación a redescubrir el valor de lo esencial a través del diseño, la sensibilidad y la conexión emocional con los objetos.

La presentación tuvo lugar el pasado 13 de mayo en la sede de la firma, ubicada en el ensanche Serrallés de Santo Domingo, donde invitados, amantes del interiorismo, arquitectos y representantes del sector creativo conocieron esta nueva visión estética que apuesta por piezas capaces de transformar los espacios desde la emoción y la autenticidad.

Más que una colección decorativa, SOUL propone una experiencia sensorial donde cada elemento dialoga con el entorno a través de formas orgánicas, texturas naturales y materiales nobles que evocan calma, permanencia y significado.

La muestra incluyó una cuidada selección de piezas internacionales correspondientes a las novedades 2026 de firmas como Rina Menardi, Cerámica Rosa María, Lisa Maiofiss, Gardeco y Jambo Collection. A nivel local, participó el diseñador Andrés Gómez con su línea MONTE, integrando la visión del diseño dominicano contemporáneo dentro de la propuesta curatorial.

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Durante el encuentro, los fundadores de El Estudio Store destacaron que SOUL nace como una respuesta al ritmo acelerado de la actualidad, reivindicando la pausa, la contemplación y el valor de los objetos creados con intención.

En esta colección, lo artesanal ocupa un lugar central. Cada pieza refleja procesos manuales, acabados orgánicos e imperfecciones que forman parte de su autenticidad, convirtiendo el diseño en un lenguaje capaz de transmitir emociones y generar conexiones genuinas con quienes habitan los espacios.

Presentada dentro de la estética minimalista que caracteriza a la firma, SOUL reafirma la visión de El Estudio Store de crear ambientes donde el diseño trascienda lo visual para convertirse en una experiencia íntima y emocional.

Diseño contemporáneo con identidad y sensibilidad

Fundada por Andrés Aybar y Lissette Polanco de Séliman, El Estudio Store se ha consolidado como un referente del interiorismo contemporáneo en República Dominicana, destacándose por la curaduría de piezas exclusivas que equilibran funcionalidad, arte y emoción.

Con más de una década de trayectoria, la firma ha desarrollado una propuesta estética enfocada en crear conexiones auténticas entre las personas y los espacios que habitan, apostando por objetos con historia, sensibilidad y permanencia.

A través de SOUL, El Estudio Store continúa fortaleciendo una visión del diseño donde la belleza no solo se observa, sino también se siente.

1 de 10 | Ema Gómez, Ricky Gómez y Leonor de Bahsa 2 de 10 | Colección SOUL 2026 3 de 10 | Colección SOUL 2026 4 de 10 | Jean Santelises, Ana Patricia Rodríguez, Rosangela Viro y Michelle Urtecho 5 de 10 | Xiomara Alcántara y Marcelle Lama 6 de 10 | Colección SOUL 2026 7 de 10 | Colección SOUL 2026 8 de 10 | Colección SOUL 2026 9 de 10 | Vera Lucia y Ramón Emilio Jiménez 10 de 10 | Alexandra Guzmán y Marina Silverio

Karla Báez Karla Báez R. es comunicadora social, docente universitaria y estratega digital especializada en comunicación estratégica y cultura digital. Entusiasta del storytelling, imagen, social media y análisis de tendencias culturales, explorando además temas vinculados al cine, la moda, el entretenimiento y la feminidad contemporánea desde una mirada creativa y analítica. Como docente y creadora digital, apuesta por una comunicación innovadora, cercana y conectada con las nuevas audiencias, construyendo proyectos que unen visión académica, narrativa visual y transformación cultural. Ver más