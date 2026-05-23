ProDominicana celebró la quinta edición de “Noche de Tabaco y Ron”, un encuentro que reunió a empresarios, representantes del sector exportador, diplomáticos e invitados especiales para reconocer el valor cultural, económico y simbólico de dos de los productos más emblemáticos de República Dominicana.

Entre aromas de tabaco premium, degustaciones y experiencias ligadas a la tradición dominicana, la actividad se convirtió en un espacio para resaltar el posicionamiento internacional alcanzado por ambas industrias, consideradas pilares históricos de la identidad y proyección del país ante el mundo.

La velada estuvo encabezada por Biviana Riveiro, quien destacó la importancia de continuar fortaleciendo la presencia global del tabaco y el ron dominicano como parte de la estrategia de consolidación de la marca país.

“Hoy nos reúne la esencia misma de nuestra identidad como país. El tabaco y el ron representan nuestra historia, nuestras tradiciones y el legado de generaciones que han perfeccionado estos productos hasta convertirlos en referentes internacionales”, expresó Riveiro durante su intervención.

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Dos industrias que representan la esencia dominicana

Durante la actividad se dieron a conocer cifras que reflejan el crecimiento sostenido de ambos sectores en los mercados internacionales.

Las exportaciones de tabaco y sus derivados superaron los US$1,359 millones durante 2025, alcanzando mercados estratégicos como Estados Unidos, Alemania, China, Puerto Rico y España. Mientras tanto, en el primer trimestre de 2026 el sector ya registra exportaciones superiores a los US$364 millones.

En el caso del ron dominicano, las exportaciones alcanzaron más de US$116 millones durante 2025, consolidando su presencia en mercados como España, Estados Unidos, Alemania, Países Bajos y Haití. Durante los primeros meses de 2026, el crecimiento continúa reflejando el posicionamiento internacional de este producto insignia de la industria nacional.

La actividad también contó con la participación de La Aurora, cuya representante Michelle León resaltó la importancia de iniciativas que continúan impulsando la proyección internacional de las industrias tradicionales dominicanas.

Cultura, tradición y proyección internacional

La riqueza aromática del tabaco dominicano y la tradición del ron añejo marcaron una noche donde la cultura, la historia y el liderazgo exportador del país fueron protagonistas.

El encuentro contó además con el respaldo de Ron 1903, Agua Villar Hermanos, INICIA y BANDEX, aliados que se sumaron a esta celebración enfocada en destacar la excelencia de productos que representan la esencia de la dominicanidad.

Con iniciativas como “Noche de Tabaco y Ron”, ProDominicana continúa fortaleciendo espacios de conexión entre cultura, negocios y promoción internacional, resaltando el valor de industrias que forman parte de la identidad y el orgullo nacional.

1 de 6 | Vladimir Lendof, Biviana Riveiro, Ivan Hernández, Michel León, Daniella y Leon Franco. 2 de 6 | Juan Rosario, Luis Vichez y Eddy Peña. 3 de 6 | Irvin Durán, Michelle Amelia León, Luis Manuel León y Jorge Lomba. 4 de 6 | Noche de Tabaco y Ron. 5 de 6 | Carlos Reyes, Máximo Miranda, Yhannis Marichal y Manuel Ortiz. 6 de 6 | Alexa de la Rosa, Rafel Mariñez, Carolina Urbáez.

Karla Báez Karla Báez R. es comunicadora social, docente universitaria y estratega digital especializada en comunicación estratégica y cultura digital. Entusiasta del storytelling, imagen, social media y análisis de tendencias culturales, explorando además temas vinculados al cine, la moda, el entretenimiento y la feminidad contemporánea desde una mirada creativa y analítica. Como docente y creadora digital, apuesta por una comunicación innovadora, cercana y conectada con las nuevas audiencias, construyendo proyectos que unen visión académica, narrativa visual y transformación cultural. Ver más