El Ministerio de Salud Pública informó este jueves que, como tema principal de su boletín semanal, presenta la esclerosis múltiple (EM) la cual es una enfermedad neurológica inflamatoria y autoinmune que afecta la mielina y los axones del sistema nervioso central, generando lesiones en el encéfalo y la médula espinal responsables de discapacidad progresiva.

Esta enfermedad corresponde a una de las principales causas de discapacidad neurológica no traumática en adultos jóvenes en el mundo y se estima que más de 2.8 millones de personas viven con la enfermedad equivalente a una prevalencia de 36 casos por cada 100,000 habitantes y que ocurre un nuevo diagnóstico cada cinco minutos.

Es la primera vez en todo el año que Salud Pública se refiere a esta enfermedad en su boletín semanal.

De acuerdo a sus abogados, el exdirector del Senasa, Santiago Hazim, quien cumple 18 meses de prisión preventiva por supuesta corrupción, sufre de esclerosis múltiple y necesita ser tratado al menos dos veces al año en un hospital de Estados Unidos.

El tribunal que ordenó la medida de coerción lo envió a la nueva cárcel de Las Parras, junto a otros seis de los 10 imputados hasta el momento en el escándalo de corrupción que, según el Ministerio Público, fueron distraídos de RD$ 15,000 millones durante los últimos cinco años.

Virus

En otra parte del boletín, Salud Pública afirmó que la circulación de virus respiratorios se encuentra dentro del rango esperado y reiteró que la vacunación y las medidas preventivas continúan siendo las herramientas más efectivas para evitar casos graves y hospitalizaciones por virus respiratorios de la temporada navideña.

El organismo destacó que el número de casos confirmados muestra un comportamiento estacional típico, donde registra baja actividad en las primeras 20 semanas, seguida de un ascenso sostenido desde la semana 23 hasta un incremento pronunciado entre las semanas 30 y 38.

El mayor número de notificaciones se registran entre las semanas 39 y 42, superando los 25 casos semanales.

En el caso de las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) mostraron un comportamiento estable y de baja intensidad, con respecto a las registradas el pasado año.

Salud Pública aseguró que en las zonas con mayor densidad poblacional, movilidad intensa, se notifican mayor cantidad de casos sospechosos, mientras que las zonas rurales mantienen cifras mínimas. La tasa de letalidad es de 3.3 %, superior al 1.2 % registrado en 2024.

Advirtió sobre la importancia de evitar la automedicación y acudir a los servicios de salud ante signos de alarma, como dificultad respiratoria o fiebre persistente. Indica que se mantiene la vigilancia epidemiológica activa de la influenza, el virus sincitial respiratorio (VSR) y el SARS-CoV-2.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recordó que, en la región de las Américas, aunque la circulación del virus se mantiene en niveles bajos, se observa un incremento sostenido, especialmente en América del Norte, lo que refuerza la necesidad de mantener la prevención y la vacunación oportuna.

Dengue, malaria y muertes maternas

Para la presente semana epidemiológica número 49, la Dirección de Epidemiología confirma través de su boletín epidemiológico un caso de dengue, colocando el total acumulado en 313, con una incidencia de 3.09, para una reducción del 76 % al comprarse con lo reportado el pasado año 2024.

Asimismo, se reportaron dos casos nuevos de malaria, con un total acumulado de 860 a la fecha. La incidencia de esta enfermedad se coloca en es de 8.49, lo que refleja reducción de este indicador con respecto al pasado año.

Continúa en cero el registro de casos de cólera este año, mientras que de leptospirosis no hay reportes de casos esta semana, al año han sido reportados 175 casos, por lo que la incidencia acumulada es de 1.74.

En la presente semana epidemiológica SE-49 se confirman dos muertes maternas, correspondiente a mujeres dominicanas. El acumulado hasta la fecha es de 161 defunciones maternas confirmadas este año.

Asimismo, se confirmó esta semana 36 muertes infantiles para un acumulado de 1,739 este año, en tanto que el año pasado se confirmaban 2,129 indicando que continúa el descenso este indicador