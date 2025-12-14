El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso 18 meses de prisión preventiva en contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim y otros seis implicados en la operación cobra.

Asimismo, el juez Rigoberto Sena, dispuso prisión domiciliaria, impedimento de salida y presentación periódica, a los acusados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, y Heidi Mariela Pineda Perdomo.

El exdirector de senasa cumplirá la medida impuesta en la cárcel de Najayo.

El tribunal también impuso prisión preventiva para Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera,.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

De acuerdo al Ministerio Público, Hazim Albainy encabezaba la red de corrupción administrativa que sustrajo miles de millones a costa del Estado dominicano y a través del Senasa, entidad en la que desfalcaron con más de 15 mil millones de pesos.

Durante la audiencia del caso celebrada el pasado viernes, en la que el Ministerio Público solicitó que se le impongan 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción y que se declare el proceso de tramitación compleja, Hazim Albainy alegó una condición de salud que su defensa salió a pregonar ante los medios informativos.

El órgano del sistema de administración de justicia estableció ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional que la prisión preventiva es la medida más adecuada para aplicar a varios imputados, encabezados por Hazim Albainy y el consultor Jurídico del Senasa Germán Robles, quienes figuran entre los imputados que solo en sobornos recibieron más de 2 mil millones de pesos.

El Ministerio Público establece que en relación a Hazim se dan todos los criterios de gravedad de un caso altamente complejo y grave, entre las que destacan la pluralidad de víctimas e imputados, el grave daño causado a la sociedad, la condición de funcionario de Hazim Albainy, lo que implicaba una posición de garante del correcto funcionamiento y servicios de salud frente a los millones de afiliados a la ARS pública.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más