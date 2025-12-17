El doctor Julián Rodríguez, especialista dominicano en Medicina Paliativa fue reconocido en Cusco (Perú) en la premiación internacional de salud organizada por la Organización Internacional para la Capacitación e Investigación Médica (Iocim).
Rodríguez fue distinguido con el "Premio al Médico por Logros en Pro de una Vida Mejor",un galardón que resalta su excelencia profesional, su dedicación y la humanidad con la que ejerce.
"Ser seleccionado para recibir esta distinción es un honor que me llena de gratitud y felicidad", indicó el doctor.
"El acompañar, aliviar, dignificar y transformar vidas en los momentos más delicados es la razón por la que elegí este camino. Cada paciente, cada familia y cada historia han sido parte esencial de este crecimiento", expresó en su discurso de agradecimiento.
El doctor Julián Rodríguez es médico especializado en Medicina Paliativa, Proloterapia y Hospitalización Domiciliaria.
Rodriguez es egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago -UTESA-, realizó estudios avanzados en Cuidados Paliativos en la Universidad Cardenal Herrera (España), una maestría en Hospitalización Domiciliaria en TECH (México), y completó formación en Intervencionismo Musculoesquelético también en México.
