¿Qué hace el Estado dominicano por la salud mental de las madres?

Ayer se conmemoró el día de la Salud Mental Materna, la pregunta nos persigue hasta hoy: ¿Qué está haciendo República Dominicana para proteger el bienestar psicológico de sus madres?

Los datos de The Lancet Psychiatry, revista científica internacional de psiquiatría, señalan que el 6,8% de las madres, es decir, una de cada 15, padece depresión mayor en el primer año tras el parto. Durante el embarazo, la cifra es del 6,2%, y alcanza su pico más alto (8,3%) en las primeras dos semanas posparto.

En República Dominicana, el Estado dominicano ha dado pasos en materia de salud mental general, pero las políticas dirigidas específicamente a la etapa perinatal, embarazo, parto y posparto, siguen siendo incipientes.

El plan que lo abarca "todo", pero no nombra a las madres

En febrero de 2026, el presidente Luis Abinader, junto a la vicepresidenta Raquel Peña, encabezó la presentación del Plan Estratégico de Salud Mental 2026-2030, el más ambicioso en la historia reciente del país. El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, lo presentó como un cambio de paradigma centrado en la prevención, la atención primaria y la participación comunitaria.

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Entre las medidas anunciadas:

Habilitación de la línea 811 , gratuita y confidencial, para atención de salud mental las 24 horas.

, gratuita y confidencial, para atención de salud mental las 24 horas. Aumento de 137 a 500 camas para pacientes con trastornos mentales.

para pacientes con trastornos mentales. Expansión de 18 a 89 Unidades de Atención de Crisis en todo el país.

Creación del Instituto Nacional de Neurociencia, con área clínica y de investigación.

Sin embargo, el plan no contempla de forma explícita protocolos específicos para la salud mental materna ni para la detección temprana de la depresión posparto en el sistema público de salud.

El discurso existe. ¿Y los protocolos?

El ministro ha colocado la salud mental como una prioridad de su gestión. En enero del año en curso anunció que el gobierno priorizará la detección temprana de la depresión y la expansión de servicios, señaló también que "la salud no puede ser reactiva, debe ser preventiva".

Pero entre el discurso y la sala de partos hay una brecha. Hasta la fecha, no hay evidencia pública de que exista un protocolo obligatorio de tamizaje de depresión perinatal en los hospitales maternos del país, ni una ruta de atención estandarizada para madres que presentan síntomas durante el embarazo o tras el parto.

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¿Qué ha hecho el SNS en los hospitales maternos?

Dentro de los avances recientes realizados por el Servicio Nacional de Salud (SNS), se encuentra la inauguración la Unidad de Salud Mental del Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez, en 2025. La unidad ofrece acompañamiento emocional a mujeres durante el embarazo, el posparto y otras etapas que pueden impactar su bienestar psicológico.

Por su parte, el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina cuenta con un servicio de Psiquiatría dentro de su oferta de atención, según consta en su portal oficial de gobierno.

En mayo de 2026, el SNS inauguró, además, una nueva sala de intervención en crisis en salud mental en el Hospital Robert Reid Cabral, con la presencia de la primera dama Raquel Arbaje. Aunque está orientada a la población infantil, forma parte de la expansión de la red de salud mental en hospitales públicos.

De igual forma, la Oficina de la Primera Dama impulsa la construcción del Centro de Rehabilitación Psicosocial Carlos M. Rojas Badía en Moca, como parte de los esfuerzos de ampliación de la red de salud mental en el interior del país.

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Lo que falta

A pesar de los avances, persisten brechas importantes:

No hay estadísticas nacionales sobre prevalencia de depresión posparto en República Dominicana. El país no produce datos propios sobre el tema.

No existe un protocolo obligatorio de tamizaje de salud mental en los controles prenatales del sistema público.

La línea 811 es de salud mental general, no está especializada en atención perinatal.

Hasta el momento, la expansión de unidades de salud mental en hospitales maternos no tiene fecha definida para todo el país.

A nivel global, la OMS estima que 1 de cada 5 mujeres en países de ingresos bajos y medios sufre algún trastorno mental durante el embarazo o el posparto, y que menos del 10% recibe tratamiento adecuado.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más