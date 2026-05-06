La Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma) alertó sobre las dificultades para detectar de forma temprana la hipertensión arterial pulmonar, una enfermedad rara que afecta las arterias de los pulmones y que, según especialistas, impacta principalmente a mujeres.

El pronunciamiento fue realizado durante el Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar, conmemorado cada 5 de mayo, fecha dedicada a crear conciencia sobre esta condición y apoyar a quienes la padecen.

Fedefarma señaló que un diagnóstico oportuno puede mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes y facilitar un acceso más temprano a tratamientos especializados.

“Es necesario promover el diagnóstico oportuno ya que permite un acceso más temprano a tratamientos adecuados y mayores posibilidades de preservar la autonomía y calidad de vida de los pacientes”, afirmó Carmen Da Silva, directora de Fedefarma para el clúster República Dominicana y Panamá.

La hipertensión arterial pulmonar provoca el estrechamiento o bloqueo de los vasos sanguíneos en los pulmones, lo que aumenta la presión arterial pulmonar y obliga al corazón a trabajar con mayor esfuerzo para bombear sangre.

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Entre los síntomas más frecuentes figuran dificultad para respirar, fatiga intensa, mareos, desmayos, dolor en el pecho, hinchazón en piernas y abdomen, así como coloración azulada en labios y piel. Según especialistas, estos signos suelen confundirse con asma, hipertensión u otras enfermedades cardíacas.

Tatiana Villegas, directora médica de ética y cumplimiento de Ferrer, describió la enfermedad como una condición que limita severamente la vida cotidiana de los pacientes.

“Es estar viviendo sin casi poder respirar”, expresó. Explicó además que, en etapas avanzadas, muchas personas requieren oxígeno permanente y deben abandonar sus actividades laborales.

El neumólogo Randall Guadamuz Vázquez indicó que el ecocardiograma juega un papel importante en la detección de la enfermedad, especialmente en pacientes con cuadros persistentes de dificultad respiratoria.

El especialista señaló que los avances en tratamientos durante la última década han permitido mejorar la calidad de vida de los pacientes y, en algunos casos, estabilizar su condición para optar por un trasplante pulmonar.

De acuerdo con los expertos citados en el documento, más del 70% de las personas diagnosticadas con hipertensión arterial pulmonar son mujeres. Aunque suele detectarse entre los 57 y 60 años, los especialistas advirtieron sobre un aumento de casos en personas de entre 30 y 40 años.

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