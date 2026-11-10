La provincia La Altagracia concentra 61 de los 76 casos confirmados de dengue registrados en República Dominicana durante la semana epidemiológica 42, equivalente al 80.3 % de las notificaciones de ese período, mientras el acumulado nacional de la enfermedad se duplicó respecto al año pasado, al pasar de 267 a 556 contagios.

El boletín epidemiológico del Ministerio de Salud Pública, correspondiente al período del 18 al 24 de octubre, sitúa a esa provincia como la demarcación con mayor cantidad de casos nuevos, una situación que coincide con las intervenciones sanitarias que las autoridades han desarrollado en comunidades de Higüey y Verón-Bávaro para identificar y eliminar criaderos del mosquito "Aedes aegypti", transmisor del virus.

De acuerdo con los resultados de esos operativos, los equipos sanitarios inspeccionaron 355 tanques de almacenamiento de agua, de los cuales 37 presentaban larvas de mosquitos. También visitaron 433 viviendas y eliminaron 96 criaderos en tanques, como parte de las jornadas de prevención y control.

Un miembro de un equipo de vigilancia epidemiológica sostiene un frasco con larvas del mosquito del dengue Aedes aegypti, en São Paulo (Brasil). EFE/ Isaac Fontana

La intervención se concentró en sectores como Vista Hermosa, Cerro Lindo, Villa Palmera y Brisa Duey. Durante una de las jornadas de fumigación, los equipos recorrieron 114 calles, visitaron 342 viviendas y alcanzaron a 1,242 personas.

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Las autoridades también realizaron búsquedas activas de personas con síntomas febriles en Higüey, Anamuya y Verón. En la Unidad de Atención Primaria de Anamuya identificaron a diez personas con fiebre y dolor de cabeza, ocho de ellas niños, a quienes se les tomaron muestras para análisis. Asimismo, dieron seguimiento a cuatro casos confirmados en Villa Cerro.

Higüey y Verón-Bávaro, entre las zonas intervenidas

El Ministerio de Salud Pública había advertido sobre la concentración de contagios en La Altagracia antes de la publicación del boletín de la semana 42.

El 23 de octubre, cuando presentó los resultados correspondientes a la semana epidemiológica 40, la institución informó que la provincia acumulaba 131 casos de dengue, seguida de La Romana, con 37, y Puerto Plata, con 33.

En esa ocasión, las autoridades señalaron que las intervenciones se concentraban en Higüey y Verón-Bávaro, mediante jornadas de fumigación, eliminación de criaderos, vigilancia epidemiológica y orientación casa a casa.

La respuesta también incluyó la aplicación de larvicidas, la distribución de cloro líquido, tapas para tanques y mosquiteros. Además, se coordinaron acciones con representantes del sector turístico y empresarial en Verón-Punta Cana para intervenir gomeras y vertederos improvisados, donde pueden acumularse recipientes con agua.

Sin embargo, el boletín de la semana 42 no ofrece un desglose de los 61 casos de La Altagracia por municipios o comunidades, por lo que no es posible determinar cuántos corresponden específicamente a Higüey, Verón-Punta Cana u otras localidades.

Tampoco se ha establecido que los criaderos encontrados durante las inspecciones sean la causa directa de todos los contagios. Los hallazgos sí evidencian condiciones que favorecen la reproducción del mosquito y justifican las intervenciones sanitarias.

El dengue se duplica en el país

El incremento de los casos en La Altagracia coincide con un aumento de la enfermedad en el territorio nacional. Los 556 contagios confirmados hasta la semana 42 representan un crecimiento de aproximadamente 108.2 % respecto a los 267 registrados en igual período de 2025.

Durante la semana 42 se notificaron 76 casos, frente a los 41 de la semana anterior, para un incremento semanal de 85.4 %. En las últimas cuatro semanas, correspondientes a las semanas epidemiológicas 39 a 42, se confirmaron 172 contagios.

Después de permanecer en una fase basal entre las semanas 1 y 23, con registros de entre uno y 16 casos semanales, la curva epidemiológica comenzó a elevarse a partir de la semana 24 y alcanzó su punto máximo en la semana 42.

Además de La Altagracia, los casos confirmados durante esa última semana se distribuyeron entre Santo Domingo, con seis; La Romana, con cinco; San Cristóbal, con dos; Santiago Rodríguez, con uno, y Monseñor Nouel, con uno.

El informe también registra 165 notificaciones sospechosas durante la semana 42, frente a 45 en la misma semana de 2025. No obstante, el acumulado de casos sospechosos de todo el año es menor al del período anterior: 1,534 frente a 1,687, una reducción de 9.1 %.

El boletín señala que la transmisión se mantuvo dentro de las zonas de éxito y seguridad del corredor endémico hasta la semana 38, pero el incremento posterior llevó la curva a la zona de alarma durante la semana 42.

En lo que va de año se registra una muerte asociada al dengue, correspondiente a un paciente residente en Monseñor Nouel.

Salud Pública defiende los indicadores nacionales

Por su parte, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, ha sostenido que República Dominicana mantiene una incidencia de dengue inferior a la de otros países de la región, aunque reconoció que La Altagracia requiere una intervención intensiva.

El 27 de octubre, el funcionario informó que el país registraba una tasa de 14 casos por cada 100,000 habitantes, frente a un promedio de 158 en Centroamérica y el Caribe. También destacó el despliegue de la campaña nacional "Ganémosle al dengue".

Ministro de Salud Pública, Víctor Atallah.

Las declaraciones del ministro se produjeron en medio de las jornadas de control vectorial que se desarrollaban en las provincias con mayor número de contagios.

En septiembre, el director del Servicio Nacional de Salud, Julio Landrón, había informado sobre la activación de una alerta preventiva en los hospitales de la red pública para reforzar la atención de pacientes con dengue, malaria y leptospirosis.

“Preservaremos la vida de cada paciente mediante la activación y búsqueda activa de la cortina epidemiológica hospitalaria nacional”, manifestó Landrón al explicar las medidas dirigidas a fortalecer la detección temprana, el diagnóstico y el tratamiento oportuno.

La alerta también contempló la capacitación del personal médico y de enfermería, así como el fortalecimiento de los servicios de emergencia y triaje.

Aunque el Ministerio sostiene que la incidencia nacional continúa siendo baja en comparación con la región, el aumento de los casos confirmados y la entrada de la curva epidemiológica en zona de alarma durante la semana 42 reflejan un comportamiento que requiere vigilancia.

Eliminar criaderos, principal medida preventiva

Las autoridades sanitarias insisten en que la prevención del dengue comienza en los hogares, especialmente mediante la eliminación de recipientes y espacios donde pueda acumularse agua.

La estrategia promovida por el Ministerio de Salud Pública, denominada “Tapa, Limpia y Elimina”, procura que las familias mantengan cubiertos los tanques de almacenamiento, limpien periódicamente los recipientes y retiren objetos en desuso que puedan convertirse en criaderos.

También se recomienda revisar patios, techos, canaletas, neumáticos y envases abandonados, particularmente después de las lluvias. Los depósitos de agua deben mantenerse protegidos y recibir el mantenimiento indicado por las autoridades sanitarias.

El uso de repelentes, mosquiteros y barreras físicas ayuda a reducir las picaduras, especialmente en niños y personas vulnerables.

El dengue y sus síntomas

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquitos infectados del género Aedes, principalmente el Aedes aegypti. Sus síntomas pueden confundirse inicialmente con los de otras enfermedades, por lo que las autoridades sanitarias recomiendan buscar atención médica ante la aparición de fiebre acompañada de malestar general.

El dengue.

Entre las manifestaciones más frecuentes figuran fiebre elevada, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos y erupciones en la piel.

Sin embargo, existen señales que requieren atención médica inmediata, entre ellas dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado por la nariz o las encías, somnolencia excesiva e irritabilidad.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que los signos de alarma pueden aparecer cuando la fiebre comienza a desaparecer, por lo que la disminución de la temperatura no significa necesariamente que el paciente haya superado la fase de mayor riesgo.

La entidad recomienda no automedicarse y evitar medicamentos como la aspirina, debido al riesgo de hemorragias. También aconseja mantener una adecuada hidratación y acudir a un establecimiento de salud para recibir evaluación y seguimiento.