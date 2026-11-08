Los hospitales públicos no están autorizados a cobrar copago

El Servicio Nacional de Salud (SNS) advirtió que los hospitales de la Red Pública no están autorizados a cobrar copagos a los pacientes y pidió denunciar cualquier exigencia de pago bajo ese concepto.

La institución aclaró que ningún cobro por copago cuenta con la autorización de su Dirección Ejecutiva y recordó que los establecimientos públicos deben garantizar el acceso a los servicios de salud sin cargos indebidos que dificulten la atención médica.

SNS llama a denunciar los cobros

Sede las oficinas del Servicio Nacional de Salud.

La entidad exhortó a los usuarios que enfrenten situaciones de cobros por copago a presentar sus denuncias mediante los canales institucionales, para que los casos sean investigados y se determinen las responsabilidades correspondientes.

El SNS también invitó a la población a utilizar los servicios de los hospitales públicos y destacó el ahorro económico que representan para las familias dominicanas.

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SNS destaca situación financiera de hospitales

En su comunicación, el organismo informó que 111 hospitales de la Red Pública mantienen deuda cero y estabilidad financiera, condiciones que, según afirmó, contribuyen a la sostenibilidad de esos establecimientos.

El SNS vinculó esa situación financiera con el fortalecimiento de los servicios sanitarios, aunque no presentó cifras sobre el total de hospitales de la red, el período al que corresponde el balance ni los criterios utilizados para determinar que esos centros mantienen deuda cero.

La advertencia sobre los cobros coloca nuevamente la atención en la obligación de garantizar que las condiciones económicas de los pacientes no se conviertan en un obstáculo para recibir servicios en los hospitales públicos.

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