El Colegio Médico Dominicano (CMD) suspendió el paro nacional de labores de 24 horas que había convocado para esta semana en los hospitales públicos, así como la marcha hacia el Palacio Nacional prevista para el miércoles 11, luego de recibir una convocatoria del presidente Luis Abinader para reunirse el jueves 12 de noviembre.

La decisión fue comunicada este martes por la Junta Directiva Nacional del gremio, que explicó que la suspensión responde a la invitación del mandatario para reanudar las conversaciones sobre los reclamos de los profesionales de la salud.

Reunión con Abinader el 12 de noviembre

El encuentro entre el presidente de la República y los representantes del CMD está previsto para el jueves 12 de noviembre, a las 3:00 de la tarde.

El gremio explicó que la decisión busca dar continuidad a las negociaciones con el Gobierno y procurar acuerdos que permitan atender las demandas del sector médico, aunque exhortó a sus miembros a mantenerse atentos a las informaciones oficiales sobre el desarrollo de las conversaciones.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Los reclamos pendientes del sector médico

La suspensión de las protestas se produce después de que el CMD anunciara nuevas jornadas de presión ante lo que considera falta de respuestas concretas de las instituciones gubernamentales a sus planteamientos.

Entre las reivindicaciones expuestas por el gremio figuran mejoras salariales, el pago de incentivos por antigüedad, la revisión de las remuneraciones por guardias presenciales y mejores condiciones laborales para los médicos que trabajan en los centros públicos.

También ha señalado problemas de infraestructura hospitalaria y dificultades relacionadas con el nombramiento y las condiciones de trabajo de profesionales de la medicina.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más