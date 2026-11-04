El Colegio Médico Dominicano (CMD) anunció que quedó sin efecto el llamado a paro nacional de labores de 24 horas que había convocado para este miércoles 4 de noviembre, así como la marcha hacia el Palacio Nacional prevista para el día 11.

La razón, según el gremio, se debe a que fue convocado por el presidente Luis Abinader para reunirse el jueves 12 de noviembre, a las 3:00 de la tarde, en el Palacio Nacional.

Las reivindicaciones involucran a varios ministerios e instituciones públicas, por lo que consideró necesaria la intervención del presidente para avanzar en las negociaciones.

¿Qué reclaman los médicos?

Entre las demandas prioritarias que motivan las protestas figuran los reajustes salariales, el pago de incentivos atrasados y la regularización del personal que labora en condiciones desiguales.

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Al respecto, el doctor Luis Peña Núñez, dirigente del Colegio Médico, explicó la situación específica que enfrentan decenas de galenos:

"En el Ministerio de Salud Pública hay 143 médicos que perciben salarios de entre RD$ 40 y RD$ 50 mil. Por ello, solicitamos que estos profesionales sean trasladados al Servicio Nacional de Salud (SNS) y se les asignen los recursos correspondientes para mejorar sus condiciones laborales", afirmó Peña Núñez.

Sobre las guardias, Peña Núñez también denunció que, actualmente, los médicos reciben entre RD$ 600 y RD$ 1,000, dependiendo de la duración del servicio y de si se trata de un médico general o especialista. El dirigente considera que esos montos son insuficientes.

Problemas laborales y hospitalarios: ¿Cuáles siguen pendientes?

El presidente del CMD, Luis Alberto Peña Núñez

El mal estado y el retraso en la terminación de importantes centros asistenciales de salud pública constituyen otro pilar del reclamo. Peña Núñez citó casos de infraestructuras que permanecen sin concluir, entre las que destacan la emergencia del Hospital Padre Billini y el Hospital Juan Pablo Pina.

Asimismo, afirmó que existe un compromiso financiero sin saldar por parte de otra entidad gubernamental: una deuda de RD$ 27 millones que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) mantiene pendiente con el gremio.

Intentos de diálogo con el presidente

A pesar del anterior paro de 24 horas y los llamados de alerta, el gremio señaló que la respuesta oficial ha sido insuficiente tras meses de acercamientos infructuosos.

El presidente del gremio enfatizó la paciencia con la que ha actuado el sector médico: "10 meses en un diálogo tranquilo y constante", algo que, según el galeno, la población debe saber.

"Otorgamos un compás de espera del que ustedes y el pueblo fueron testigos. Sin embargo, la semana pasada dimos un nuevo margen (que ya obtuvo fecha)".

De no llegar a un consenso en la reunión con el presidente Luis Abinader, las medidas de protesta se reanudarán.