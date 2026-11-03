El Colegio Médico Dominicano (CMD) suspendió el paro nacional de labores de 24 horas que había convocado para este miércoles 4 de noviembre, así como la marcha hacia el Palacio Nacional prevista para el día 11, luego de recibir una convocatoria del presidente Luis Abinader para reunirse la próxima semana.

El encuentro entre el mandatario y la directiva del gremio está pautado para el jueves 12 de noviembre, a las 3:00 de la tarde, en el Palacio Nacional.

La decisión fue anunciada este martes por el presidente del CMD, Luis Alberto Peña Núñez, quien explicó que la suspensión de las protestas busca dar continuidad a las conversaciones con el Gobierno y procurar respuestas a las demandas del sector.

El cambio de posición se produce después de que el gremio anunciara nuevas acciones de protesta, al considerar que sus gestiones ante distintas instituciones gubernamentales no habían producido soluciones a los problemas laborales y de infraestructura que afectan a los médicos.

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Peña Núñez indicó que las reivindicaciones involucran a varios ministerios e instituciones públicas, por lo que consideró necesaria la intervención del presidente para avanzar en las negociaciones.

Diez meses de conversaciones y reclamos pendientes

Entre las demandas que el Colegio Médico espera discutir con el Gobierno figuran la recuperación de los incentivos por antigüedad, el aumento del pago por las guardias presenciales y mejores condiciones laborales para los profesionales que trabajan en instituciones públicas.

Sobre las guardias, Peña Núñez señaló que actualmente los médicos reciben entre RD$600 y RD$1,000, dependiendo de la duración del servicio y de si se trata de un médico general o especialista. El dirigente considera que esos montos son insuficientes.

El gremio también ha señalado problemas en la infraestructura de centros hospitalarios como el Juan Pablo Pina y el Padre Billini, además de dificultades en establecimientos de salud de distintas provincias.

A esos reclamos se suman la búsqueda de soluciones para médicos desempleados y para profesionales que trabajan en instituciones cuyos salarios, según el CMD, no se corresponden con sus responsabilidades.

Peña Núñez afirmó que las conversaciones con las autoridades llevan aproximadamente diez meses y expresó su confianza en que la nueva convocatoria presidencial permita avanzar hacia respuestas concretas.

La suspensión del paro y de la marcha deja ahora las próximas acciones del gremio sujetas al resultado del encuentro del 12 de noviembre. Hasta entonces, las reivindicaciones que motivaron las protestas permanecen pendientes de solución.

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