Si ya estás armando tus planes para los feriados del 2027 o calculando qué días vas a descansar, hay algo importante que debes saber: la Ley 139-97 no mueve todas las fechas. Hay varios feriados que se quedan exactamente donde caen, sin importar el día de la semana.

Estos son los feriados inamovibles, te dejamos la lista de los días no laborables que se quedan fijos en el calendario del próximo año:

Días que no cambian de fecha

Jueves 21 de enero: Día de la Altagracia (para los que van de viaje a Higüey o se quedan en familia).

Sábado 27 de febrero: Día de la Independencia (el Día de la Patria no se toca).

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Viernes 26 de marzo: Viernes Santo (el descanso de la Semana Santa).

Sábado 1 de mayo: Día del Trabajo (cae en fin de semana).

Jueves 27 de mayo: Corpus Christi (siempre se celebra un jueves).

Lunes 16 de agosto: Día de la Restauración (¡un fin de semana largo garantizado!).

Viernes 24 de septiembre: Día de las Mercedes (otro buen puente para descansar).

Sábado 6 de noviembre: Día de la Constitución (cae en fin de semana).

Sábado 25 de diciembre: Día de Navidad.

¿Por qué estos no se mueven?

La ley protege estas fechas porque son días de mucha devoción religiosa o de un alto valor patriótico. En el caso de los santos y la Semana Santa, se respetan las tradiciones de la Iglesia; y en las fechas patrias, las ceremonias del Estado exigen que se conmemoren exactamente el día en que ocurrieron los hechos.

Así que ve guardando la lista en el teléfono y coordinando tu agenda.

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